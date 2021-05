Koronavírus: ijesztően sok kamasz akart öngyilkos lenni

Bár már Magyarországon is elkezdődött a nyitás, a gyermekpszichiátrián még csak most lobban be a második hullám. A beilleszkedési problémákkal küzdő gyerekeknek a visszatérés újabb pszichés terhet jelent, míg a kamaszok többségén a bezártság is komoly nyomokat hagyott - hívta fel a figyelmet a Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és az UNICEF Magyarország.

Ugyan a koronavírus-járvány már itthon is csillapodni látszik, a gyerekekre gyakorolt negatív hatásai azonban még korántsem értek véget. Kevés szó esik ugyanis azokról a gyerekről, akik igenis élvezték az otthon töltött időszakot. "Azok, akiket korábban beilleszkedési zavarokkal kezeltünk, vagy problémájuk van a szociális készségek terén, elmaradtak a rendelésekről, mert ők eddig jól voltak. Számukra akkor kezdődik a nehéz időszak, amikor átlépik az iskola küszöbét. A tavaszi nyitás első napjaiban számos hívást kaptunk pániktüneteket mutató pánikrohamos gyerekek szüleitől. Az iskola, a közösségbe járás ezt hozta elő belőlük" - ismertette dr. Szolnoki Nikolett gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos. Ijesztően sok kamasz akart öngyilkos lenni a karantén idején.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images Megdöbbentő adatok Ne higgyük azonban azt, hogy a fentiek ellenére a bezártság nem hagyott nyomot egyes fiatalokon. A friss adatok szerint ugyanis a koronavírus okozta válság idején megduplázódott azon serdülők száma, akiket foglalkoztatott az öngyilkosság gondolata. Az elmúlt négy hónapban a Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórházba is kétszer annyi fiatalt szállított a mentő öngyilkossági kísérlet miatt, mint korábban. "A serdülőknél az öngyilkossági kísérletek jellemzően a pillanat hevében, hirtelen felindulásból történnek, a pandémia hónapjai alatt azonban megnőtt azon esetek száma, ahol huzamosabb ideig altatóhoz, nyugtatóhoz szoktatták magukat a fiatalok. Eddig ez nem volt jellemző" - mutatott rá a szakember. A reménytelenség, motiválatlanság és a szorongás pedig tulajdonképpen általánossá vált a fiatalok körében. h i r d e t é s Így érezték magukat a fiatalok Koronavírus: megszűnhet az éjszakai kijárási tilalom - kattintson! Arról, hogy pontosan hogyan élték meg a 13-25 éves fiatalok az új típusú koronavírus megjelenése utáni időszakot, reprezentatív felmérés is készült. Az UNICEF Magyarország Fiatal Nagykövete, Kövécs Laura arra kereste a választ, hogy kortársai milyen érzésekkel azonosították az otthon töltött hónapokat. A válaszadók 64 százaléka motiválatlanságot, 58 százalékuk fáradtságot, 56 százalékuk stresszt, 54 százalékuk pedig unalmat érzett az általános karantén alatt. A vírushelyzet, az összezártság, a szorongás és a megnövekedett társadalmi feszültség érthető módon a családokon is lecsapódott, ennek viszont talán a folyamatosan otthon lévő kamaszok voltak a legjobban kitéve - vélekedett Kövécs Laura.

Mit tehetünk szülőként, tanárként? "Sokan kérdezik, hogy mikor kapjuk vissza a régi életünket. Erre a válasz az, hogy soha. Megváltozott a világunk, és megváltoztunk mi magunk is az elmúlt egy évben" - szögezte le Szolnoki Nikolett. A szakértők azt javasolják a szülőknek és pedagógusoknak, hogy a koronavírus-járvány utáni nyitás időszakában beszélgessenek sokat a gyerekekkel, próbálják enyhíteni a fiatalokra nehezedő teljesítménykényszert, és legyenek fogékonyak a kamaszok eltérő gondjaira.