Koronavírus: így lesz biztonságos az érettségi

Szerző: HáziPatika 2021. április 29. 14:05

A koronavírus-járvány miatt - egyes kivételektől eltekintve - idén is csak az írásbeli érettségiket tartják meg. A pedagógusok és a diákok védelme érdekében azonban most is be kell tartani bizonyos szabályokat - hangzott el a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján.

