Koronavírus: így hathat az olimpiára

A világszerte terjedő koronavírus-járvány kapcsán folyamatos beszédtéma volt az elmúlt időszakban, hogy vajon milyen hatással lesz a fertőzéshullám a nagyobb sporteseményekre. Idén július 24. és augusztus 9. között Japán fővárosa, Tokió ad otthont a 23. nyári olimpiai játékoknak. Az már biztos, hogy a Görög Olimpiai Bizottság döntése értelmében most csütörtökön nézők nélkül tartják meg az olimpia lánggyújtó ceremóniáját az ókori játékok helyszínén, Olümpiában. A tokiói olimpia kapcsán ugyanakkor egyelőre semmilyen hivatalos bejelentés nem történt arra vonatkozóan, hogy bármiben is módosulna a torna eredetileg kiírt programja. Eddigi kommunikációja során a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC) mindvégig kitartott amellett, hogy az eseményt a terveknek megfelelően rendezik majd meg a nyáron. "Nem látunk rá okot, hogy változtassunk" - fogalmazott egy múlt heti lausanne-i sajtókonferencián Marks Adams, az IOC szóvivője.

Egészségügyi maszkot viselő fiú a tokiói öt karika előterében március 3-án. Fotó: MTI/AP/Eugene Hoshiko

Mindazonáltal a The Wall Street Journal által megkérdezett Takahasi Harujuki, a tokiói olimpia 25 fős szervezői bizottságának tagja azt is elmondta, amennyiben a koronavírus-járvány programváltoztatásra kényszeríti a szervezőket, úgy a rendezvény elhalasztása tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek. Ennek oka, hogy a torna törlésének éppúgy jelentős pénzügyi következményei lennének, mint annak, ha nélkül rendeznék meg a versenyeket. Ugyancsak problémát okozhatna, ha csupán néhány hónappal tolnák el az eseményt, mivel az rengeteg ütközést okozna az így is szoros nemzetközi versenynaptárban. "Fel kell készülni minden lehetőségre. Ha a játékokat nem lehet megtartani idén nyáron, akkor az egy-két évvel való elhalasztása lehet a legcélszerűbb megoldás" - vélekedett Takahasi.

A nyilatkozatra reagálva Mori Josiró, az olimpia szervezőbizottságának elnöke hangsúlyozta, a rendezvény előkészületei a tervek szerint haladnak. Egyetértésben Hasimotó Szejkó olimpiáért felelős miniszterrel úgy foglalt állást, a játékok elhalasztásának vagy törlésének lehetősége jelenleg elképzelhetetlen. "Nyilvánvalóan aggódunk a koronavírus miatt. Természetes azonban, hogy mint a szervező bizottság folytatjuk a munkánkat a tervezett ütemezés szerint" - fogalmazott Mori. Hozzátette, az ügyben hamarosan az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is bejelentheti hivatalos álláspontját, miután konzultált a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal és a tokiói szervezőkkel.

Mi lesz a labdarúgó-Európa-bajnoksággal?

Az olimpia mellett egy másik nagy horderejű sporteseményt is tartanak idén nyáron. Június 12. és július 12. összesen 12 európai helyszínen, így Amszterdamban, Bakuban, Bilbaóban, Bukarestben, Budapesten, Dublinban, Glasgowban, Koppenhágában, Londonban, Münchenben, Rómában és Szentpéterváron rendezik meg a labdarúgó-Európa-bajnokságot. Habár az elmúlt napok során számos nemzeti bajnokságban, valamint a kontinentális sorozatokban is hoztak korlátozó intézkedéseket, így például zárt kapussá tettek mérkőzéseket, illetve Olaszországban április elejéig szünetel a helyi pontvadászat, egyelőre úgy tűnik, az Eb a tervek szerint elkezdődik majd június 12-én Törökország és Olaszország válogatottjának római összecsapásával. Erre utal legalábbis, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) legfrissebb bejelentése szerint egyelőre egyik nemzeti szövetségtől sem kaptak arra vonatkozó kérést, hogy halasszák el a tornát.

A koronavírus szerda reggelig 119 ezer embert fertőzött meg a hivatalos nyilvántartások szerint a világban. Az európai államok közül Olaszországban a legsúlyosabb helyzet, ahol már a 10 ezer főt is meghaladta a megbetegedések száma, de Franciaországban, Spanyolországban és Németországban is ezer felé emelkedett az esetszám. A COVID-19 következtében immár közel 4300 beteg vesztette életét, így a betegség halálozási aránya mintegy 3,5 százalék.

Forrás: eu.usatoday.com; reuters.com; afp.com; the-gazette.co.uk

