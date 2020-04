Koronavírus: így enyhítenek a szomszédok

Május 15-én kinyithatnak az éttermek, május 29-én pedig a szállodák, az uszodák és a szabadidős létesítmények (állatkertek, turisztikai látnivalók) Ausztriában - jelentette be Elisabeth Köstinger turizmusért is felelős osztrák miniszter kedden egy bécsi sajtótájékoztatón. A lakosság és a vállalkozások leghőbb vágya, hogy az élet visszatérjen a normális kerékvágásba - jelentette ki Köstinger. Rudolf Anschober (Zöldek) egészségügyi minisztere az április végéig hatályban lévő kijárási korlátozásokkal kapcsolatban bejelentette: május elsején új, június végéig tartó szabályozás lép életbe; eszerint a jövőben engedélyezik a legfeljebb tízfős összejöveteleket. A koronavírus elleni küzdelem fontos részének nevezte a szájmaszk viselését.

Bécsben kedden tüntetők követelték az enyhítések gyorsabb bevezetését. A képen szereplő nő pedig egy mérőszalaggal mutatta, demonstráció közben is betartják a távolságtartásra vonatkozó szabályokat.

Fotó: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Karl Nehammer belügyminiszter hangsúlyozta, a koronavírus-járványt még nem sikerült legyőzni, továbbra is jelen van, és emiatt szükség van az óvintézkedések érvényben tartására. A rendőrség továbbra is ellenőrzi, betartják-e az emberek a kötelező egy méter távolságot. Nehammer beszámolt arról is, hogy a rendőrség a koronavírussal összefüggő óvintézkedések megszegése miatt már harmincezer feljelentést tett, és 3600-szor szabott ki helyszíni bírságot; ugyanakkor a szabályszegések száma napi 1400-ról háromszázra csökkent.

Hiába terjed még gyorsan, enyhíthetnek Ukrajnában

Ukrajnában keddre 401 új esettel 9410-re emelkedett az azonosított koronavírusos fertőzöttek száma, a betegségben elhunytaké pedig 19 esettel 239-re nőtt. A betegségből eddig 992-en gyógyultak fel, közülük az elmúlt napban 128-an. Jelenleg 2980 Covid-19 beteg szorul kórházi ápolásra és közülük 121-et kellett lélegeztető készülékre kapcsolni. Eddig Ukrajnában 98 719 laboratóriumi, úgynevezett PCR-tesztet végeztek el. Denisz Smihal miniszterelnök még a múlt héten - az országos karantén május 11-ig történő meghosszabbításának szükségességét indokolva - közölte, hogy az elkövetkező időszakban két csúcspont várható afertőzésterjedésében Ukrajnában: az első április végén, a második pedig május 3-8. között.

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter sajtótájékoztatóján közölte, hogy a kormány a szerdai ülésén engedélyezni fogja szigorú feltételek mellett a kiskereskedelmi élelmiszerpiacok újranyitását az országban. A kidolgozott határozat szerint a piacokon egyebek mellett kötelező lesz az árusoknak és a vásárlóknak is arcmaszkot viselniük, a bejáratoknál pedig testhőmérséklet-mérést fognak végezni. Ezen felül tíz négyzetméterenként csak egy vevő tartózkodhat.

Egyre jobb a helyzet Romániában

Romániában is megkezdődött kedden a koronavírus-fertőzésből felgyógyult páciensek vérplazmavétele annak érdekében, hogy a vérükben megtalálható ellenanyagot a kritikus állapotban lévő betegek kezelésére használják fel. Az első három donor vérplazmáját a bukaresti vérközpontban vették le.

Romániában a stratégiai kommunikációs törzs kedd déli jelentése szerint az elmúlt 24 órában tovább lassult a járvány terjedése: az előző hét átlagánál 20 százalékkal kevesebben, 277-en kapták el a fertőzést, a halálos áldozatok száma pedig 19-cel nőtt, ami több mint 25 százalékkal elmarad az elmúlt hét napi átlagától. Az új esetekkel 11 616-ra emelkedett a betegség megjelenése óta Romániában nyilvántartásba vett koronavírus-fertőzöttek és 650-re a betegségben elhunytak száma. Az utóbbi napon újabb 263 páciens hagyhatta el gyógyultan a kórházat, így az aktív esetek száma alig 14-gyel nőtt, ami egy tizedét sem teszi ki a betegség terjedése utóbbi heti ritmusának.

A cseh kormány jutalmakat oszt

Jelentős fizetéskiegészítésekre számíthatnak a koronavírus-járvány ellen küzdő cseh katonák, rendőrök, vámosok és tűzoltók. A belügyminisztérium 783,9 millió koronát (10, 58 milliárd forint) kap a rendőrség és 99,76 millió koronát (1,35 milliárd forint) a tűzoltóság tagjainak fizetéskiegészítésére. A katonáknak 35,6 millió korona (491,1 millió forint), a vámosoknak 44,2 millió korona (596,7 millió forint) jut. "A Covid-19 járvány nem tiszteli sem a munkaidőt, sem a pihenőre való jogot. Ez azt jelenti, hogy több pénzt érdemelnek a járvány ellen küzdők" - jegyezte meg Jan Hamácek belügyminiszter a Twitteren.

Országos szinten kedd reggelig 7449-re emelkedett a fertőzöttek száma, akikből eddig 2834 már felgyógyult - derült ki a tárca legfrissebb adataiból. Hétfőn a fertőzések száma 45-tel, a gyógyulásoké 279-cel emelkedett. A fertőzések hétfői növekménye március közepe óta a legalacsonyabb volt. A cseh kórházakban kedd reggel 359 beteget ápolnak, eggyel kevesebbet, mint hétfőn. Mintegy ötven, kórházban kezelt személynél minősíthető súlyosnak a betegség lefolyása. A laboratóriumi tesztek száma meghaladta a 226 ezret. Naponta 6-8 ezer tesztet készítenek.

A Balkánon is a gazdaság megmentése a cél

Szerbiában egy nap alatt 8042-ről 8275-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A szerb kormány várhatóan tovább enyhít a korlátozó intézkedéseken, és ígérete szerint május elsejétől megindulhat az utasforgalom az ország nemzetközi repülőterein. Koszovóban az utóbbi 24 órában 763-ról 780-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Albin Kurti távozó miniszterelnök közölte, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ígéretet tett arra, hogy az Európai Unió 100 millió euró kedvezményes hitellel támogatja a koronavírus-járvány miatt károkat szenvedett koszovói gazdaság felépülését. Észak-Macedóniában hétfőről keddre 1386-ról 1399-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Az országban kedden megkezdik a Covid-19-betegségben szenvedők vérplazmával történő gyógyítását.



Montenegróban, ahol a járvány kezdete óta 321 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, az utóbbi 24 órában nem volt új eset. Az egészségügyi illetékesek bejelentése szerint már magasabb a gyógyultak száma, mint a fertőzötteké. Milo Djukanovic elnök kijelentette, hogy a járvány lecsengőben van az országban, ezért minél hamarabb teljesen újra kell indítani a gazdaságot, hogy az ország ne szenvedjen további károkat.

Bosznia-Hercegovinában az utóbbi 24 órában 1516-ról 1565-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Kína újabb segélyszállítmányt küldött az ország többségében szerbek lakta részébe, a boszniai Szerb Köztársaságba. A védőfelszerelést, maszkokat, kesztyűket és teszteket szállító gép hétfő este érkezett meg. A boszniai Szerb Köztársaság hétfőn enyhített az elővigyázatossági intézkedéseken, és engedélyezte az időseknek, hogy három órára elhagyhassák otthonukat. Emellett engedélyezte, hogy a kisebb üzletek újra kinyissanak. Az országrész miniszterelnöke ugyanakkor kijelentette, a március 17-én kihirdetett szükségállapotot május 11. előtt biztosan nem vonják vissza.

