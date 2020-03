Koronavírus: 500 ezer forint is lehet a bírság

A koronavírus terjedése miatt Magyarországon is számos óvintézkedésről döntöttek. Ahogy arról már mi is beszámoltunk, az országba már csak a magyar állampolgárokat - illetve azok külföldi, ám magyar tartózkodási hellyel rendelkező szüleit és házastársait - engedik be, betiltottak minden rendezvényt, a kávézók és éttermek pedig csak 15 óráig lehetnek nyitva. Emellett a külföldről érkező, feltételezhetően koronavírusos magyarokat hatósági házi karanténra kötelezik. Az új szabályok betartását a rendőrség fogja ellenőrizni, és büntetésre számítha mindenki, aki nem tartja be az elrendelt óvintézkedéseket. Eddig már ár 40 olyan emberről tudnak, aki nem tartotta be a hatósági házi karantén szabályait.

Maszkban sétál egy járókelő a Kossuth Lajos utcában, Budapesten.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Se sportrendezvény, se színház, se könyvtár

Már 50 koronavírus-fertőzött van Magyarországon - olvassa el a részleteket!

A koronavírus elleni védekezés jegyében kormány elrendeli a sportrendezvények nézők nélküli megtartását is, továbbá nem látogathatják az emberek a mozikat, a színházakat, a múzeumokat, a könyvtárakat, a közgyűjteményeket, a közművelődési intézményeket és közösségi színtereket sem - ismertette Lakatos Tibor.

A boltokkal kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy a koronavírus-helyzet miatt 15 óra után csak az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a benzinkutak, a dohányboltok, illetve az illatszereket, drogériai termékeket, háztartási tisztítószereket, vegyiárut és higiéniai papírtermékeket árusító üzletek lehetnek nyitva. Ez a korlátozás a szolgáltató tevékenységet nem érinti, azonban sok helyen elzárkóznak a személyes ügyintézéstől. A rendelettervezet szerint viszont lehetőség nyílik az okmányok postai úton való kézbesítésére is.

Mindenkire szükség van

A kormány elrendeli az emberi erőforrások minisztere számára, hogy mérje fel és vegye nyilvántartásba az egészségügyi szakképzésben részesült és a nappali tagozatos képzésben résztvevők adatait, hogy a koronavírus-járvány súlyosbodása esetén az egészségügyi válsághelyzet kezelésébe bevonhatóak legyenek az ilyen képzésben résztvevők. Felhatalmazást ad a kormány arra is, hogy a rendőrség a járványügyi hatósági feladatainak végrehajtása érdekében kezelje azokat az egészségügyi adatokat, amelyek feladatának ellátásához szükségesek. A kormány rendelkezni fog az időskorúak ellátásáról is.

