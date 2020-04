Koronavírus: ilyen lazításokra számíthatunk

A Magyar Nemzet úgy tudja, a koronavírus miatt leállt gazdaság újraindítását szolgáló, május elejétől tervezett enyhítések olyan új szabályokkal járhatnak együtt, amelyek az emberek mindennapi életére is kihatnak.

Védőmaszkot visel egy nő egy fővárosi üzlet előtt. Fotó: MTI/Mónus Márton

Ezek változhatnak

Koronavírus: ilyen maszkot viseljünk az utcán

Bár az orrot és a szájat eltakaró védőeszközök használatát már több település önkormányzata is elrendelte hétvégére, a jövő héttől azonban már a mindennapokra is kiterjedhet a maszkviselési kötelezettség, amelynek betartását várhatóan ellenőrizni is fogják. Emellett akár a jelenleg érvényes nyitvatartási rend, illetve az időseknek fenntartott vásárlási idősáv hossza is változhat. Bővülhet továbbá a koronavírus-járvány miatt kihirdetett kijárási korlátozás alatt látogatható üzletek köre: újra kinyithatnak például a ruha-, a cipő-, a játék- és a könyvesboltok. Ennek azonban az a feltétele, hogy a vásárlás és fizetés során is tartható legyen a legalább 1,5 méteres távolság.

A lap szerint az is elképzelhető, hogy az élelmiszerüzletek mérete alapján meghatározzák az egyszerre ott tartozkodók maximális számát. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy továbbra is koronavírus-járvány van, tehát az enyhítések ellenére is nagyon fontos szerepet játszik majd a lakosság együttműködése és felelősségteljes magatartása.

A fentieken kívül a lap arról is értesült, hogy májusban fokozatosan kinyithatnak a jelenleg zárva tartó szállodák, éttermek és kávézók. A maszk viselését azonban ezeken a helyeken is kötelezővé tehetik, valamint a távolságtartásra is figyelni kell majd, hogy csökkentsék a koronavírus terjedésének kockázatát.

