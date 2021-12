Koronavírus: Hollandia bezár az omikron miatt

Karácsonyi zárlatot hirdettek Hollandiában az új variáns terjedése miatt - írta a BBC. Az országban a nem létfontosságú üzletek, iskolák, szórakozóhelyek, kocsmák, éttermek és más nyilvános helyek legalább január közepéig árva lesznek.

Parkban pihenők Amszterdamban 2021. december 18-án. Fotó: Getty Images

A vasárnap hatályba lépő új szabályokat a holland kormány és egészségügyi szakértők találkozóját követően jelentették be. Az egyre gyorsabban terjedő omikron miatt Európa-szerte vezettek be szigorú korlátozásokat. Ausztria hétfőtől szigorítja a beutazási szabályokat, Franciaországba pedig nem engedik be a briteket.

Nagy-Britanniában a hét elején tesztelt új esetek több mint 54 százalékát már az omikron variáns tette ki. London a legfertőzöttebb terület, a betegséget elkapók 80,8 százaléka omikronos koronavírusos. Pénteken az Egyesült Királyságban már harmadik napja jelentettek rekordszámú új fertőzöttet, de a szakemberek szerint a következő hetekben az omikron variáns terjedésével sorra dőlnek majd az eddigi rekordok.

A Pfizer vizsgálatai szerint a kisgyerekeknek szánt vakcinájuk két adagja nem elég hatásos, ezért a cég módosítja eredeti terveit, és a vakcina három beadott adagját teszteli csecsemőkön és óvodásokon.