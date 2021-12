Koronavírus: francia határzár az omikron miatt

Franciaország péntek éjszaka leállította a turisztikai és üzleti célú beutazást a területére Nagy-Britanniából az omikron variáns terjedése miatt - írja a BBC. A döntés oka, hogy a briteknél egyre-másra dőlnek a napi fertőzöttségi rekordok, és a pénteki 93 ezer új fertőzött közül 15 ezer már az új mutánshoz volt köthető.

Francia rendőrök járványügyi ellenőrzése a belga-francia határnál. Fotó: Getty Images

A franciák törlik a szilveszteri tömegrendezvényeket is, emellett további szigorításokat helyeztek kilátásba. Felmerül, hogy csak a teljes körűen oltottak használhassák az éttermi és a távolsági tömegközlekedési szolgáltatásokat, illetve csökkentenék a második és harmadik oltások közti időtartamot is. "Elfogadhatatlan, hogy néhány millió oltatlan francia veszélyeztesse az egész ország életét" - jelentette ki a francia miniszterelnök, Jean Castex.

Mindeközben a környező nyugat-európai államokban is további korlátozásokat vezetnek be, így például Olaszországba, Portugáliába és Görögországba az oltottak is csak negatív tesztekkel utazhatnak be az Európai Unióból.

Nagy-Britanniában a hét elején tesztelt új esetek több mint 54 százalékát már az omikron variáns tette ki. London a legfertőzöttebb terület, a betegséget elkapók 80,8 százaléka omikronos koronavírusos. Pénteken az Egyesült Királyságban már harmadik napja jelentettek rekordszámú új fertőzöttet, de a szakemberek szerint a következő hetekben az omikron variáns terjedésével sorra dőlnek majd az eddigi rekordok.