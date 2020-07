Koronavírus: ezért nem enyhítenek a börtönökben

Külföldön a kórházakhoz és idősotthonokhoz hasonlóan a börtönökben is koronavírusos gócpontok alakultak ki. Éppen ezért a járvány terjedésével a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) Magyarországon is korlátozásokat vezetett be: az elítéltek nem fogadhatnak látogatókat, illetve nem mehetnek eltávozásra sem. A helyzet pedig március óta változatlan, amit már sok érintett családja nehezen tud elfogadni.

"Van, akit az egyéves ítélet is meg tud törni" Mit jelent nőként dolgozni egy több mint ezer férfi fogvatartottat őrző intézményben? A Budapesti Fegyház és Börtön pszichológiai osztályvezetőjével a börtönlét lelki terheiről beszélgettünk. Részletek itt.

"Az elítélt nem fogadhat látogatót, de a körletfelügyelő elmehet a hétvégi meccsre a Groupama arénába 8-10 ezer szurkoló közé. Mert ez utóbbi nem jelent egészségügyi kockázatot. Az elítélt nem mehet eltávozásra a családjához, de a reintegrációs tiszt külföldre megy nyaralni. Mert ez utóbbi nem jelent egészségügyi kockázatot" - ezt a két példát írta az Indexnek egy fogvatartott hozzátartozója, hogy szemléltesse, véleménye szerint mennyire abszurd a helyzet. A látogatás tiltása egyébként nagyjából 18000, az eltávozásé pedig 400-500 elítéltet és családját érinti.

A magyarországi elítéltek március óta nem fogadhatnak látogatókat. Fotónk illusztráció, forrása: Getty Images

Sikeresek voltak az eddigi intézkedések

Az Index megkeresésére a BVOP azzal indokolta a korlátozások fenntartását, hogy még nem múlt el a járvány fenyegetése. "Mivel a vírus a zárt közösségekben könnyebben terjed és sokkal nehezebben megfékezhető, ezért a börtönökben még mindig szükséges a védelmi intézkedések további fenntartása. A járványügyi intézkedésekről és azok szükségességének megítéléséről a Büntetés-végrehajtás a Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával hoz szakmai döntéseket" - írták válaszukban.

A BVOP hangsúlyozta, hogy az eddig meghozott korlátozási intézkedések sikeresek, mert több országgal ellentétben egyetlen koronavírus fertőzöttet sem diagnosztizáltak a hazai börtönökben.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy bár személyes látogatásra nincs lehetőség, bevezették a Skype-alapú online videótelefonálás lehetőségét, call centereket állítottak fel, tájékoztató plakátokat és videókat készítettek az elítéltek és hozzátartozóik folyamatos informálásának céljából.

Rengeteg új szó és kifejezés került be a mindennapi nyelvbe a koronavírus-járvány hatására. Veszelszki Ágnes nyelvész ezeket gyűjtötte össze, megjelent a Karanténszótár. A kiadványról részletesebben az nlc.hu cikkében olvashat.