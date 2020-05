Koronavírus: ez az egyetlen hely, ami vírusmentes

Miközben az egész bolygó az új koronavírus feltartóztathatatlannak tűnő terjedése ellen küzd, az Antarktisz maradt az egyetlen kontinens, amely mentes az új koronavírus okozta COVID-19-betegségtől, köszönhetően elsősorban a szigorú biztonsági előírásoknak és csekély mértékben a szerencsének. A kontinens természetes elszigeteltségét maximális fokozatúra emelték, amikor az Egészségügyi Világszervezet március 11-én világjárvánnyá nyilvánította az új koronavírus terjedését.

Szigorú korlátozások

"A már meglévő természetes izoláción belül még jobban elszigetelődtünk" - mondta Alejandro Valenzuela, Chile antarktiszi területeinek tengeri kormányzója az AFP francia hírügynökségnek. Az illetékes hatóságok azonnal új egészségügyi előírásokat léptettek életbe, a kontinens látogatottságát csak a létfontosságú utánpótlások szállítására korlátozták. Chile minimálisra csökkentette antarktiszi személyzetét, a haditengerészet állományának csupán 10 tagja maradhatott a Dél-Shetlandi-szigeteken lévő Escudero katonai támaszponton.

Az Antarktisznak szerencséje volt, mert a járvány kezdete egybeesett a turistaszezon végével. Fotó: Getty Images

Megszakadt a fizikai kapcsolat a bázisok közt

A kontinens zord időjárása mindig is szoros együttműködést követelt meg a különböző nemzetközi missziók között. A közelben van az öt orosz katonai bázis egyike, csakúgy mint uruguayi, koreai és kínai missziók. Az óvintézkedéseket gyakran közösen hozzák, illetve enyhítik, és megosztják egymás között a kikapcsolódásra szolgáló területeket. Korábban közös sportversenyeket szerveztek és meghívták egymást a nemzeti ünnepekre, születésnapokra. Az új koronavírus felbukkanásától valófélelemmiatt minden fizikai kapcsolat megszakadt a bázisok között.

Az új típusú koronavírus már 181 országban jelen van, és egyre óriási problémákat okoz világszerte. Bizonyos helyekre azonban még nem ért el. A 18 vírusmentes ország listáját ide kattintva olvashatja el.

A szerencse is közrejátszott

Az Antarktisznak azonban egy kis szerencséje is volt, mert a járvány kezdete egybeesett a turistaszezon végével, amikor évi mintegy 50 ezer látogató érkezeik tengerjárókon, hogy pingvineket, fókákat csodáljon az érintetlen jégvadonban. Az utolsó turistahajó a szigetekre március 3-án érkezett, éppen akkor, amikor az első koronavírus-fertőzést azonosították Chilében. Sikerült megúszni a vírus megjelenését akkor is, amikor a kontinensre tartó Greg Mortimer ausztrál tengerjárót visszafordították, és felfedezték a hajón az első Covid-19-betegséget, amely járvánnyá fajult, szinte az összes 217 utasra és a személyzetre átterjedve.

Így védekeznek jelenleg

"Az utánpótlást fertőtlenítik az előtt, hogy kiszállítanák a hajókról, és a hajók személyzetével is minimális kontaktust tartunk. A fedélzeten maradnak, így most nincs közvetlen kapcsolat velük" - magyarázta Valenzuela. A chilei Eduardo Frei légibázison is szigorú higiéniai ellenőrzés folyik. A kantinban egyszerre csak négyen ehetnek egy asztalnál, és felfüggesztették a sport- és szabadidős tevékenységet.

Uruguay is kilenc főre csökkentette Artigas bázisának személyzetét, 10 másik tagot evakuáltak. "A következő váltás majd csak december első felében lesz, ezért az ottmaradt emberek az egész telet ott töltik" - mondta Manuel Burgos ellentengernagy, az uruguayi sarkkutató intézet elnöke. Az ottmaradtaknak semmilyen kapcsolatuk nincs a több bázissal - tette hozzá.

