Koronavírus: erre figyel egy orvos vásárlás előtt, közben és után

Jól jön a fertőtlenítő kendő

A doktornőt Meghan Rabbit kísérte el egy vásárlásra, aki a Women's Helth online hasábjain számolt be arról, mi történt "együttlétük" alatt. Reggel 8 órakor találkoztak az Alfalfa szupermarket parkolójában. Meghan a családorvos javaslatára kesztyűben és maszkban várta, hogy bemenjenek, a szakember pedig szintúgy felszerelkezett az említett védőeszközökkel.

Mint azt dr. Taylor-Pilarski elmondta, bár az egészséges embereknek nem kell maszkot viselniük, ő elővigyázatosságból mégis hordja, mert a munkája miatt nap mint nap rengeteg fertőzöttel találkozik. Meghant azért kérte meg, hogy vegyen fel egyet, nehogy megfertőzze őt. A doktornőnél fertőtlenítő kendő is volt, azt mondja, bár kissé túlzásnak tűnhet, de mivel a vírus felületeken is túlél, jobb az elővigyázatosság.

Vászonszatyor, korai indulás

Meghan egyébként a találkozásuk előtti napon kapott egy e-mailt a szakembertől, amelyben leírta, mire kell fokozottan figyelnie. Taylor-Pilarksi hangsúlyozta, hogy írjon egy listát a beszerzendő termékekről, de ne a telefonjába, hanem egy papírra, a mobilt ugyanis az autóban kell majd hagynia. A pénztárcáját ugyanúgy nem viheti magával, bankkártyáját, jogosítványát tegye inkább a kabátzsebébe, szólt az utasítás. "Minél kevesebb dolgot viszünk be az áruházba, annál kisebb az esély, hogy valamilyen felületen hazavisszük a vírust" - így a doktornő.

Azért döntöttek a korai találkozó mellett, mert ilyenkor a legtisztábbak és a legkevésbé zsúfoltak a szupermarketek. Meghannak az öltözékét is alaposan meg kellett terveznie, az orvos szerint ugyanis célszerű valami olyasmit viselnie, amit ha hazaér, könnyen betehet a mosógépbe, hogy magas hőfokon kimossa. Azt is elmagyarázta Meghannek, műanyag szatyor, táska helyett inkább vászonból készült batyut hozzon, előbbin ugyanis tovább túlél a koronavírus, és nehezebb is tisztítani.

Bevásárlásnál nagy a fertőzésveszély, legyünk körültekintőek! Fotó: Getty Images

Ékszert, órát nem viselhetett, ezek ugyanis szintén kedvező felületet nyújthatnak a kórokozónak, és nem is könnyű tisztán tartani a kezet, ha rajta vannak. Taylor-Pilarskinak a hajviseletre vonatkozón ugyancsak akadt tanácsa: Meghan kössön copfot, így kisebb eséllyel nyúl a frizurájához, arcához. A doktornő utolsó tippje az volt, hogy legyen egy csomag fertőtlenítőkendő és egy váltás tiszta ruha a bejárati ajtónál, vagy, még jobb, ha a garázsban, így ugyanis csökkenhet az esélye annak, hogy a vírus bejut a lakásba.

A polcok hátsó részéről válasszunk

A szupermarkettől messze parkoltak, így könnyebb volt távolságot tartani az emberektől. Válogatás közben a doktornő mindig figyelt arra, hogy a polcok hátsó részeiről válasszon terméket, ezeket ugyanis nagy valószínűséggel kevesebben fogták meg. Figyelmeztette Meghant, ne féljen megkérni az embereket, hogy menjenek távolabb, ha úgy érzi, túl közel vannak hozzá. Rámutatott: fizetéskor, ha lehet, válasszuk az önkiszolgáló kasszát, így az eladóval se kell kontaktusba kerülnünk. "Ha nincs rajtunk kesztyű, töröljük le fertőtlenítő kendővel a POS terminált, illetve azt a részt, ahova esetleg lerakjuk a táskánkat. A listát, blokkot pedig dobjuk a szemétbe, mielőtt kimegyünk a szupermarketből" - ajánlotta a doktornő.

A maszkjukat csak az autónál vették le, és a szakember arra is felhívta Meghan figyelmét, hogy minden olyan felület, amelyet kesztyű nélkül fogtunk meg az autóban a vásárlás után, fertőzhet, így célszerű fertőtleníteni azokat.

Körülményesnek tűnhet, de szükséges

Meghan a hazaérkezésekor is a doktornő tippjei szerint járt el. Mielőtt belépett a bejárati ajtón, levette a cipőjét, és kint is hagyta. Ezután átvette az előre odakészített tiszta ruhát, azokat a darabokat pedig, amelyek rajta voltak, egyenesen betette a mosógépbe. A vászonszatyornak, miután mindent kipakolt belőle a padlóra, ugyanez lett a sorsa. A termékeket átvitte a mosogatóba, és alaposan lemosta azokat. Később lefertőtlenítette a kilincseket, a konyhapultot és a hűtő fogantyúját, majd alaposan megmosta a kezét.

Mint azt Meghan összegzésképpen leírta: bár szörnyen körülményesnek tűnhet az egész, a doktornővel való bevásárlás mégsem volt annyira nehéz. A sok apró lépésnek köszönhetően minimálisra tudta csökkenteni a fertőzésveszélyt, ami ezekben az időkben, amikor minden szakértő azt kéri, hogy legyünk körültekintőek, nagyon sokat jelenthet.

