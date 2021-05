Koronavírus: az ágyban is gondot okozhat

Az már korábban kiderült a koronavírusról, hogy károsíthatja az ereket, ezáltal több szerv, például a tüdő, a szív, a vese és az agy működését is. Egy friss kutatás szerint a pénisz sem kivétel ez alól - a koronavírus-fertőzés következtében ugyanis romolhat a szerv vérellátása. Márpedig ha nem kap elég vért, nem jöhet létre megfelelő erekció. Ez pedig merevedési zavarokhoz, sőt, akár impotenciához is vezethet - írja a WebMD erről készült összefoglalója.

A kutatásról

A tanulmányt jegyző tudósok elektronmikroszkópos vizsgálatnak vetették alá két, korábban koronavírus-fertőzésen átesett férfi péniszszövetmintáját - mindkét férfi impotenssé vált a betegséget követően, és műtétre vártak, hogy ismét képesek legyenek nemi életet élni. Afertőzéselőtt egyikük sem tapasztalt merevedési zavarokat.

A tudósok mindenkit arra kérnek, hogy ne essenek azonnal pánikba akkor sem, ha fertőzés után merevedési zavarokat tapasztalnak. Fotó: Getty Images

A két páciens esete egyébként teljesen különböző. Egyiküket nagyon megviselte a betegség, két hetet töltött kórházban, de más krónikus betegsége nem volt. A másiknál enyhébben zajlott le a koronavírus-fertőzés, de ezt megelőzően vérrögképződési problémákkal küzdött és magas volt a vérnyomása.

A tudósok mindkét férfi péniszszövetmintájából kimutatták a koronavírus-részecskéket - pedig egyikük hat, a másik nyolc hónapja esett át a fertőzésen -, továbbá endothel diszfunkciót is megállapítottak náluk. Ennek lényege, hogy a kis vérerek belső rétege már nem működik megfelelően, így a különböző testrészekbe nem jut elég vér. A kutatók kiemelték, hogy ez a változás valószínűleg nemcsak ideiglenes, hanem végleges. Két másik, merevedési zavarokkal küzdő férfi esetével összehasonlítva, akik korábban nem estek át koronavírus-fertőzésen, a tudósok azt látták, hogy a nem fertőzött férfiaknál nem látható bizonyíték a kisebb erek hasonló károsodására a péniszben.

Nem kell megijedni

Ezen kutatási eredmények bár figyelemre méltóak a tudósok szerint, azért mindenkit arra kérnek, hogy ne essenek azonnal pánikba akkor sem, ha fertőzés után merevedési zavarokat tapasztalnak, mert a témában további kutatásra van szükség. Egyelőre semmit sem lehet biztosan kijelenteni, de a következő 6-12 hónapban valószínűleg többet fogunk tudni a koronavírus merevedési zavarokra gyakorolt hatásáról. Továbbá arra biztatnak mindenkit, hogy oltassák be magukat, hiszen így akár el is kerülhető a koronavírus-fertőzés, következésképp az abból adódó súlyos szövődmények is.

