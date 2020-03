Koronavírus: kiket köteleznek házi karanténra?

A új koronavírus-fertőzés miatt a hatóságok nemcsak kórházi karanténra, hanem hatósági házi karanténra is kijelölhetnek potenciális fertőzötteket.

Ki kerül házi karanténba?

kötelesek 14 napra hatósági házi karanténnak alávetni magukat a lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön. Akiknél a vizsgálat a koronavírus-fertőzés gyanúját állapítja meg, azokat többnyire kórházi karanténban helyezik el. Akiknél azonban nem merül fel a vizsgálat során a fertőzés gyanúja, azoka lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön.

ennek megkerülésére nincs mód. Azok a magyar állampolgárok is hatósági házi karanténba kerülnek, akik a koronavírus által leginkább érintett országokból, tehát Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából vagy Iránból érkeznek az ország területére - akkor is, ha tünetmentesek. Ők a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esnek át,

az elkülönítésre vonatkozó szabályok betartását pedig a rendőrség ellenőrzi. A hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról a települési önkormányzat polgármesterének kell gondoskodnia. koronavírus-járvány megfékezése érdekében hatósági házi karanténra kötelezett személyeket a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi,. A hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról a települési önkormányzat polgármesterének kell gondoskodnia.

És akinek nincs magyarországi lakhelye?

a hatóság előírásainak megfelelően elhagyják Magyarország területét, vagy a kijelölt karanténban helyezik el őket - olvasható a tájékoztatóban. Azok a magyar állampolgárok, akiknél az alapos orvosi vizsgálat során a koronavírus-fertőzés gyanúja nem merül fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,- olvasható a tájékoztatóban.

Már a korábbi járványok során is jól beváltak a karanténintézkedések, így nem csoda, hogy az új típusú koronavírus további terjedését is ezzel a módszerrel próbálják megfékezni. A koronavírus terjedése miatt a koronavirus.gov.hu-n megjelent közlemény szerint további szigorú szabályokat vezetnek be.