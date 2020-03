Koronavírus: már 50 fertőzött van Magyarországon

Újabb 11 beteget azonosítottak Magyarországon, ezzel 50-re nőtt a fertőzöttek száma - írja a kormányzati tájékoztatást végző koronavirus.gov.hu. A diagnosztizált betegek közül 39 magyar állampolgár, 9 iráni, egy brit, illetve egy kazah nemzetiségű. Jó hír ugyanakkor, hogy hétfőn a második iráni gyógyult is távozott a kórházból.

Koronavírus: kinek jár a home office? Munkaügyi szempontból különleges helyzetet teremt a mostani koronavírus-járvány. A témával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága gyűjtötte össze. Kattintson a részletekért!

A járvány új szakaszáma érkeztünk

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos hétfőn arról beszélt: az adatokból is látszik, hogy a járvány második szakaszához érkeztünk, amikor az egyedi fertőzések után már megkezdődött a vírus közösségi terjedése, amely azt jelenti, hogy már nem lehet minden fertőzöttről pontosan megmondani, hogy kitől kapta a fertőzést.

Újabb betegeket azonosítottak Magyarországon. Fotónk illusztráció, forrás: Sergei Karpukhin\\Getty Images

Hogy a vírus terjedését lassítsa, a hét elejétől újabb szigorú korlátozásokat vezetett be a kormány. Az országhatárokat lezárták a személyforgalom elől, innentől csak magyar állampolgárok léphetnek be. Általánosan betiltottak minden rendezvényt is, a sportmérkőzéseket csak közönség nélkül, zárt kapuk mögött lehet megtartani. A mozik, színházak már kisebb létszámmal sem üzemelhetnek, illetve a kávézók és éttermek is csupán délután 15 óráig maradhatnak nyitva. Az intézkedésekről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

