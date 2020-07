Koronavírus: 4 hónapja fertőződött meg, most is vannak tünetei

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2020. július 21. 16:31 Módosítva: 2020. július 22. 15:02

A koronavírus-fertőzés nem játék: egészséges fiatalok is belehalhatnak, vannak, akik csak hosszú kórházi kezelés mellett képesek meggyógyulni, és előfordul, hogy hetekkel a megbetegedés után sem múlnak a COVID-19-cel járó bizonyos tünetek. Utóbbi helyzetben van Rachel Baum is, aki négy hónappal ezelőtt fertőződött meg, és még most sem érzi magát a réginek.

A Saragota Springsben élő Rachel a webMD újságírójával osztotta meg történetét. Mint elmondta, március 10-én kapta el a vírust, a COVID-19 előidézte szimptómák pedig ma is kínozzák, hol enyhébben, hol erősebben. Csillapíthatatlan fejfájás, a vállai között, valamint a mellkasában jelentkező fájdalom, köhögés, zavartság, ügyetlenség, extrém fáradtság, hányinger - ezekkel kell nap mint nap megküzdenie. Öröm az ürömben, hogy állapota legalább már nem olyan súlyos, mint a betegség elején, akkor ugyanis nagyon szenvedett. Az asszony egyébként, bár fibromyalgiája van - ez egy folyamatosan fennálló, esetenként mozgáskorlátozottságot is okozó izomfájdalom -, kifejezetten aktív életet élt, míg beteg nem lett. Nyugdíjba vonulása előtt kutyakiképzőként dolgozott, így megszokta, hogy állandóan mozgásban, úton van. Rendszeresen kajakozott a háza mellett lévő tavon, de sokat sétált, táncolt. A betegsége alatt és óta viszont szinte semmire sem képes a felsoroltak közül. Jobb napjain el tud menni kicsit sétálni, főz vagy mos, de sok esetben olyan rossz az állapota, hogy csak feküdni, aludni képes, és kizárólag inhalálókészülék segítségével tud lélegezni. Sokaknál hónapokkal később is érezhető a koronavírus-fertőzés hatása. Fotó: Getty Images Állítása szerint egyelőre semmilyen magyarázatot nem találtak arra, hogy négy hónappal afertőzésután miért nem regenerálódott még teljesen a szervezete. A tüdeje rendben, a többször is megismételt COVID-tesztek negatívak, az oxigénszaturációja - ez az érték azt mutatja, hogy az artériás vérben található oxigénszállító fehérjének, a hemoglobinnak hány százalékához kötődik oxigén - normál tartományban van. "Az orvosok sem tudják, hogyan segíthetnének. Annyit tehetek, hogy gyógyszert veszek be, ha fáj a fejem, gondoskodok róla, hogy az inhalálókészülékem mindig a közelemben legyen, és megpróbálok alkalmazkodni ehhez az új realitáshoz" - magyarázza Rachel.

Már nem reménykedik a teljes felépülésben Az asszony akkor jött rá, hogy problémájával nincsen egyedül, amikor csatlakozott egy több mint 7000 tagot számláló Facebook-csoporthoz. A posztokat olvasva megdöbbenve tapasztalta, hogy rengetegen vannak hozzá hasonló helyzetben, sőt: sokan még rosszabbul érzik magukat. "Próbálok arra koncentrálni, amit tudok kontrollálni. Két vizsgálatban is részt veszek, amelyek során mindennap be kell számolnom a kutatóknak a tüneteim alakulásáról, ezzel hozzájárulok ahhoz, hogy egyre többet és többet tudjanak meg a COVID-19 sajátosságairól. Igyekszem sorstársaimnak is segíteni másoknak a még mindig fennálló tünetek elfogadásában. A saját mentális egészségem érdekében pedig eldöntöttem, nem reménykedem tovább a teljes felépülésben. Nem szabad úgy kezelnem magam, mint akinek van reménye arra, hogy újra a régi legyen" - fogalmazott Rachel. Úgy gondolja, állapota jelzésértékű is lehet. A fertőzés előtt állandóan ment, csinált valamit, a még mindig fennálló panaszok azonban arra kényszerítik, hogy lassítson, pihenjen többet. Jobban értékeli azokat a napokat is, amelyeken tűrhetően érzi magát. Azt tervezi, minél több fórumon beszél történetéről, mert úgy sejti, sajnálatos módon még sokan fogják megtapasztalni azt, amit ő. "Nem vagyok biztos benne, hogy mindenki teljesen felépül a fertőzésből" - szögezte le. Bár korábban azt gondolták, a kicsikre kevésbé veszélyes a COVID-19, most úgy tűnik, megdőlt ez a nézet - olvassa el a részleteket az nlc.hu cikkében.