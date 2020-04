Koronavírus: 12 gyerek is megbetegedett Ukrajnában

Milánóban még nagy a baj Az egymás utáni kilencedik nap csökkent a kórházban és intenzív osztályon kezeltek száma Olaszországban, ám az egészségügyi hatóságok szerint Milánóban tovább sem sikerül "ellenőrzés alatt tartani" a járványt. Kattintson a részletekért.

Az elmúlt napokban Ukrajnában gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedésének üteme: hétfőre egy nap alatt az igazolt fertőzött száma 325 új esettel 3102-re, a betegségben elhunytak száma tíz újabb halálos áldozattal 93-ra nőtt - közölte az egészségügyi minisztérium. A betegségből eddig 97-en gyógyultak fel. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, az újonnan igazolt fertőzöttek között 12 gyermek és 85 egészségügyi dolgozó is van. Az elmúlt napon 77-en kerültek kórházba - köztük egy gyermek és 7 egészségügyi dolgozó -, három beteget kellett lélegeztetőgépre tenni. Szavai szerint jelenleg 2,5-3 ezer közötti tesztet végeznek el naponta. Kiemelte, hogy a nemrég bevezetett új protokoll szerint minden tüdőgyulladásos beteget tesztelnek koronavírus-fertőzésre. Hozzáfűzte, hogy az év eleje óta csaknem 32,5 ezer tesztet végeztek el az országban.

Nagy volt a fertőzésveszély a templomok előtt

Közben az ukrán sajtó arról számolt be, hogy előző nap több városban - megsértve a legfeljebb tíz főben maximált karanténkorlátozást - nagyobb tömegek gyűltek össze a templomok előtt az ilyenkor hagyományos fűzfaágszentelésre. Az emberek zsúfoltan álltak, nem tartottak egymás között kellő távolságot, és többen nem viseltek arcmaszkot sem. A szertartásokat a legtöbb helyen az egyházegyesítés után is Moszkvához hű ukrán ortodox egyházi "szárny" papjai végezték. Templomok előtti gyülekezésekről érkeztek képek és videofelvételek főként a nyugati országrészből, Csernyivci megyéből - ahol a főváros után a legtöbb a fertőzött -, Rivnéből és Luckból, valamint a dél-ukrajnai Odesszából is.

Védőmaszkot viselő vásárlók ungvár belvárosában. Fotó: MTI/Nemes János

A több teszt ellenére sem nőtt a fertőzöttek száma

A múlt heti átlagnak megfelelően nőtt hétfőre a Romániában diagnosztizált új koronavírus-fertőzések száma: az elmúlt 24 órában jegyzett 333 megbetegedéssel 6633-ra emelkedett a fertőzöttek száma - közölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs. Ez azért számít jó eredménynek, mert az elmúlt napon végezték a járvány kezdete óta a legtöbb koronavírustesztet: a kiértékelt minták száma megközelítette az ötezret.

Az elmúlt napon 12-en haltak bele a kórba és szövődményeibe, feleannyian, mint egy nappal korábban. A halottak száma 318-ra emelkedett. A járvány kezdete óta 852 gyógyult hagyhatta el a kórházat. A súlyos betegek száma 27-tel több, mint egy nappal korábban, jelenleg 231 fertőzöttet kezelnek a kórházak intenzív osztályain. Mintegy 24 ezren vannak intézményes karanténban, és több mint 71 ezren lakóhelyi elkülönítésben. A hivatalos közlés szerint 703 román állampolgár betegedett meg külföldön a járványban, közülük 47-en belehaltak a fertőzésbe vagy annak szövődményeibe.

A hatósági szigor a hét végén is fokozódott. A stratégiai kommunikációs törzs hétfői közlése szerint a kijárási korlátozások megszegése miatt csaknem tízezer embert bírságoltak meg az elmúlt napon 21,82 millió lej (1,63 milliárd forint) értékben. A rendőrök azok ellen is felléptek, akik túrázás kedvéért hagyták el a lakásukat. Szombaton például a Tordai-hasadékban bírságoltak meg 14 túrázót.



A román hatóságok erősen tartanak attól, hogy a hétvégi ortodox húsvéti ünnepek miatt lazul a fegyelem, és emiatt romlik a járvány elleni védekezés hatékonysága. Máramaros megye prefektusa közölte vasárnap, hogy nyilvános uszítás miatt indult bűnvádi eljárás az ellen, aki a Facebookon arra biztatta a hívőket, hogy a húsvéti ünnepek alatt tekintsenek el a kijárási korlátozásoktól, és vegyenek részt a feltámadási templomi szertartásokon. Az illető szerint ha a hívők összetartanak és valamennyien elmennek a templomba, nem büntethetik meg őket.

