Koronavírus: mi lesz a kijárási korlátozással?

Az adatok és a személyes érzékelés is azt mutatja, hogy szerdán már-már egy normális napnak megfelelő forgalom volt az utcákon. Ez nem egy jó jel., és ez valószínűleg tükröződni fog a számokban is - mondta Kovács Zoltán. Az államtitkár elmondása szerint a koronavírus miatt két hete bevezetett korlátozás szombati lejárta előtt Orbán Viktor miniszterelnök az összes szempont és a szakértői vélemények figyelembevételével hozza meg döntését a végleges intézkedésekről. A miniszterelnök csütörtökön az operatív törzs ülése után virológusokkal, járványügyi szakértőkkel is egyeztet, és azt követően,- tette hozzá.