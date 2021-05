Koronavírus: 106 újabb áldozat itthon

Újabb 1219 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 784111-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 106 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 27908-ra emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége is idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt. Meghalt ugyanakkor egy 19 éves, autizmussal és elhízással küzdő férfi is.

4872-en vannak kórházban

Jelenleg 228002 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 4872-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 572-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 528201 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 27386 személy van hatósági házi karanténban, és 5,42 millió tesztet végeztek már el az országban.

Részletek a vakcinázásról

Eddig 4,07 millió személyt oltottak be a koronavírus ellen, 2,07 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Ez azt jelenti, hogy a magyar lakosság 42 százaléka már kapott legalább egy dózist, szemben az uniós 24 százalékkal. A még oltásra váró regisztráltak továbbra is tudnak online időpontot foglalni, és már a 16-18 éveseket is lehet regisztrálni oltásra. Védelmi intézkedések mellett ma megkezdődtek az érettségi vizsgák.

A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak bizonyos védelmi intézkedések.

Érvényes korlátozások

Miután a beoltottak száma átlépte a 4 milliót, szombaton életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. A kijárási tilalom kezdete éjfélre módosult, illetve este 11 óráig lehetnek nyitva a boltok és a vendéglátóhelyek. Számos szolgáltatás már igénybe vehető védettségi igazolvánnyal.

Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

