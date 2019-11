Klímaválság: lehet, esélyünk se lesz

Évtizedes mélypontra lassult a világ energiahatékonyságának javulása 2018-ban a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) új jelentése szerint. A trend az ebből eredő közvetlen gazdasági károkon túl is rendkívül aggasztó, amelynek súlyos következményei vannak a fogyasztók, a vállalkozások és a környezet szempontjából is - olvasható a Portfolio.hu cikkében, melyben részletesen ismertetik a dokumentumot, hangsúlyozva: "az elérhető eszközök közül az energiapazarlás visszafogásával lehetne a leggyorsabban és a legnagyobb mértékben közelíteni a fenntarthatósági és klímacélokhoz, azonban amennyiben a trend folytatódik, erre esélyünk sem lesz".

Nincs másik bolygó - olvasható a klímaválság miatt tüntető fiatalok transzparensén. Fotó: iStock

Amerikában romlott a helyzet

Mint az IEA frissen kiadott jelentésében leszögezik: nem emelkedne tovább 2020 után az üvegházgáz-kibocsátás, ha a jelenleg elérhető technológiákkal sikerülne évi 3 százalékos energiahatékonysági javulást elérni, szemben például a tavalyi 1,2 százalékos évtizedes mélyponttal. E visszaesésnek több oka is van. Például, hogy a "Donald Trump elnökletével a Párizsi Klímaegyezményből kivezetett Amerikai Egyesült Államokban tavaly egyenesen romlott az energiahatékonyság".

A jelentés arra is kitér, hogy bár csökken az energiapazarlás mértéke, az energiafogyasztásé globálisan tovább emelkedik, ráadásul hiába válnak mind szélesebb körben ismertté a megújuló energiaforrások, mégis fosszilis energiahordozókat használunk, így továbbra is nő az üvegházhatású gázok kibocsátása. Ennek pedig - mint közismert - az egyik legsúlyosabb eredménye a globális felmelegedés. Ahogy a cikkben is kiemelték: "már tavaly sikerült meghaladni a Párizsi Klímaegyezmény által a 2100-as évre kijelölt célt, mely szerint a katasztrofális mértékű klímaváltozás elkerülése érdekében a globális átlaghőmérséklet emelkedése az iparosodás előtti szinthez képest 1,5, de legfeljebb 2 fokkal emelkedhet".

Ördögi kör

Egyre melegebb van tehát, ami kedvez a klímák terjedésének, ami viszont tovább fokozza az energiafogyasztást, s rontja az energiahatékonyságot - summázza az ördögi kör lényegét a szerző, hangsúlyozva a jelentés egy igen fontos megállapítását: mindez megtörhető lenne, ha a jelenleg elérhető technológiákat (főképp a digitalizációt) széles körben alkalmaznák. Ehhez azonban megfelelő politikai döntések és beruházások kellenének - jegyzi meg. A cikk kitér hazánk jelenlegi helyzetére is, aláhúzva: nem valószínű, hogy képesek leszünk az EU felé vállalt célt teljesíteni (10 százalékkal járunk felette).