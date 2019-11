Nagy szenvedés vár az emberiségre

A kutatók erkölcsi kötelességüknek tartják, hogy figyelmeztessenek a veszélyek mértékére. A nagyszabású tudományos kutatást több mint 150 országból mintegy 11 ezer tudós támogatja.

Nincs másik bolygónk - figyelmeztetnek a tüntetők. Fotó: iStock

Ezeken kellene változtatni

A szakemberek hat területet neveztek meg, ahol azonnali lépésekre van szükség a klímaválság hatékony kezelésére. Az energia-előállítás területén például azt sürgetik, hogy a kormányok vessenek ki olyan nagy összegű adót a szénre, amely eltántorít a fosszilis üzemanyagok használatától. Emellett be kellene szüntetni a fosszilis üzemanyagokat előállító vállalatok állami támogatását, és megújuló energiákkal kellene felváltani a kőolajat és a földgázt. A kutatók szerint a rövid életű szennyező anyagok - a metán vagy a korom - csökkentése által akár 50 százalékkal mérsékelhető a következő évtizedekben a rövid távú felmelegedés.

A szakemberek az erdőirtás leállítását, valamint az erdők, mezők és mangrove erdők helyreállítását is sürgetik, valamint az étrend jelentős megváltoztatására is szükség lenne. A növényi alapú étrendre való áttérés, illetve a kevesebb állati termék fogyasztása ugyanis nagy terhet venne le a Föld válláról. Manapság naponta mintegy 200 ezer gyermek születik, a bolygó megmentése érdekében azonban stabilizálni kellene a népességnövekedést. Vissza kell szorítani továbbá az élelmiszerhulladékok mennyiségét, és át kellene alakítani a szénüzemanyagokra alapuló gazdaságokat is.

Van előrelépés, de nem elég

Azért egyes területeken már előrehaladás is történt, például jelentősen nőtt a megújuló energiahasználat - a szél- és napenergia felhasználása egy évtized alatt 373 százalékkal bővült. Ez azonban még így is eltörpül a fosszilis üzemanyagok használata mellett. A kutatók azt is elmondták, hogy elegük van a klímakonferenciák és tanácskozások sorozatából, ezek többsége ugyanis nem vezetett értelmes cselekedetekhez. A globális tüntetéseket ugyanakkor reményt keltőknek nevezték.