A klímaberendezések vásárlói számára egyre fontosabbak a szűrőrendszerek, amelyek már nem csak az allergéneket képesek eltávolítani a helyiségek légteréből, de a kórokozó vírusokat, baktériumokat is. Aki klímavásárlásban gondolkodik, gyorsan kell döntenie, mert annyira felpörgött a légkondicionáló berendezések magyarországi piaca, hogy sok szerelő naptára már júniusig tele van. Hivatalos szerelő igazolása nélkül pedig egyáltalán nem is vehetünk ilyen készüléket.

Az alábbi cikkből kiderül, hogy ...

melyek a biztonságos és egészséges klímahasználat szabályai

a hűtésen kívül mire használhatjuk még a készüléket

milyen klímát érdemes vásárolni

mekkora teljesítménnyel kell tervezni

hatékony megoldás-e a mobilklíma

kell-e egyáltalán minden szobába külön egység

A klímaberendezések vásárlói számára egyre fontosabbá válnak a beltéri egységbe épített szűrőrendszerek, amelyekkel egészségesebbé tehetjük otthonunk levegőjét, javíthatunk az életminőségünkön. A legjobb típusok nem csak az allergéneket képesek eltávolítani a helyiségek légteréből, de a kórokozó vírusokat, baktériumokat is. Ezeket a szűrőket természetesen tisztítanunk, cserélnünk kell, de rendszeres időközönként a beltéri és a kültéri egységet is ellenőrizni, karbantartani kell. "Aki jót akar magának, ezen a garanciális idő lejárta után sem spórol, hiszen így érhető el a hatékony, energiatakarékos és biztonságos működés, valamint a hosszú élettartam" - tanácsolja Nagy Sándor József, az egyik nagy elektronikai cég légkondicionáló üzletágának értékesítési vezetője.

A lakás sajátosságainak függvénye is, hogy milyen teljesítményű klímára lesz szükség. Fotó: iStock

Így használjuk egészségesen a klímát

Fontos szabály, hogy ne hűtsük túl a teret. A külső hőmérséklethez képest legfeljebb 8 fokkal állítsuk lejjebb a klímát, ennyit visel el az átlagos emberi szervezet biztonságosan, gond nélkül. Ez azt jelenti, hogy 35 fokos hőségben a lakásban 26-27 foknál ne legyen hidegebb, de ennél hűvösebb napokon se menjünk 23 fok alá. Kerüljük a direkt légáramot, ne ott tévézzünk, aludjunk, ahová a klíma a hideg levegőt fújja, hiszen még a normál huzatban tartózkodva is könnyen megfázhatunk.

Mire jó a mobilklíma?

"Egy nyaraló nappalijába vagy egy lángossütőbe jó választás lehet a mobilklíma, de olyan helyiségbe, ahol aludni is akarunk, semmiképp sem való" - véli Nagy Sándor József. A mobilklímának két nagy hátránya van: zajos és energiapazarló. Egy ilyen készülék kétszer-háromszor zajosabb, mint egy split klíma beltéri egysége, hiszen itt a zajért felelős kompresszor is egy fedél alatt lakik velünk, így rontja az életminőséget. Energiahatékonynak sem mondható, hiszen egy split klímához hasonlítva ugyanakkora teljesítmény mellett legalább másfélszer annyi áramot fogyaszt. Ha ez nem elegendő ellenérv, gondoljunk csak arra a 15 cm átmérőjű nyílásra, amit az ablakra vagy a falra kell vágni ahhoz, hogy a mobilklíma működése közben termelődő meleg levegőt a szabadba vezessük.

Mekkora teljesítményű klímát válasszunk?

Ökölszabályként elmondható, hogy - amennyiben nem tetőtéri, vagy déli, délnyugati fekvésű, nagy ablakos lakásról van szó - 100 Watt/négyzetméter hűtőteljesítménnyel lehet számolni. Ez a hatékony üzemeltetéshez szükséges pontos számítást természetesen nem helyettesíti, így vásárlás előtt a beszerelést végző szakembernek mindenképp látnia kell a helyszínt. Újépítésű lakás esetén még jobb, ha a gépésztervező tudja elvégezni a helyiségenkénti hűtési igényhez szükséges számításokat a falazat és a szigetelés paramétereinek ismeretében. Ez nem ördöngös feladat, hiszen a fűtési teljesítményigényre amúgy is készül ilyen számítás.

Egy nagy beltéri egység elég több helyiségre is?

Van olyan szobánk, ahol nincs radiátor, vagy más fűtés? Hasonló a helyzet a klímánál is, azaz lehetőleg minden, hűteni kívánt helyiséget külön kell klimatizálni. Vannak olyan ritka és szerencsés esetek, ahol a beltéri egység át tudja fújni a hideget egy másik helyiségbe, de azzal számolni kell, hogy a készülék környezetében mindig hidegebb lesz.

Mono- vagy multisplit klíma?

Több helyiség hűtéséhez mindkét megoldás ésszerű lehet. A teljes árat nagyban befolyásolja, hogy mekkora távolságra van egymástól a kültéri és a beltéri egység. Ha túl messze kerülnek egymástól, az nagyon megdobhatja a szerelés árát, így jobban járhatunk, ha egy dual split helyett két monosplit készüléket választunk. Az árak tekintetében nagyon meghatározó, hogy milyen kategóriás beltéri egységet választunk. Prémium kategóriás esetén nagyjából egy árban van a két monosplit és az egy dual split, míg az olcsóbbaknál akár 30 százalékkal is drágább lehet a dual split megoldás.

Olcsó húsnak híg a leve?

Nem összekeverendő az olcsó - például akcióban kínált -, de márkás gép a noname készülékekkel. Az előbbiek bátran ajánlhatók, míg az utóbbiaknál kockázatként, hátrányként jelentkezik a bizonytalan szervizháttér, az alkatrész-ellátottság (ez főként a garanciaidő lejárta után fontos), a rosszabb energiahatékonyság és a magasabb zajszint. Egy biztos, A+ energiahatékonysági kategória alatt nem érdemes készüléket választani.

Használt klímát lehet?

Ez a téma még egy autónál is nehéz kérdés, pedig vannak jó diagnosztikai eszközök, miközben a légkondiba nem látunk bele. Ha ismert a legfeljebb pár éves készülék előélete, megbízható helyről van, folyamatosan karbantartották és szakszerűen szerelték le, akkor jó és biztonságos megoldás lehet, minden más esetben hazardírozunk a pénzünkkel. Egy rossz klímáért tízezer forint is sok - hívja fel a figyelmet a szakértő.

Fűtésre is használható

Általában a monosplit klímákat -10 Celsius fokig használhatjuk fűtésre, de jó hatékonysággal csak 0 fokig. Ez azt jelenti, hogy ősszel és tavasszal jó kiegészítő fűtést jelentenek, illetve akkor is jól jön, ha táv- vagy házközponti fűtéses lakásunkban már kezdünk fázni, de a fűtési szezon előtt vagy után vagyunk. "Nekem otthon tíz éve van klímám, és ha jól belegondolok, legalább háromszor-négyszer több olyan alkalom volt, amikor fűtésre és nem hűtésre használtam a készüléket" - osztja meg tapasztalatait Nagy Sándor József.

A modern levegő-víz hőszivattyúk a nyári napokon a hűtést biztosítják, de télen is használhatók akár -20 fokos külső hőmérséklet mellett fűtésre, valamint a használati meleg vizet is képesek előállítani. Tehát ezek a berendezések egy rendszerként 3 funkciót is el tudnak látni az év 365 napján: hűtés, fűtés és a használati meleg víz készítése - ráadásul mindezt egyéb hőtermelő berendezés alkalmazása nélkül.