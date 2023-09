Kisgyerekeknél is hatékony a koronavírus-vakcina

A COVID-19 elleni mRNS vakcinák az öt év alatti kisgyermekeknél is hatékony védelmet biztosítanak a koronavírus okozta betegség legsúlyosabb szövődményeitől - írja a Medical Xpress oldalán is közzétett kutatás. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) több államra kiterjedő tanulmánya szerint ezek az oltások a legkisebbek védelmében is hatékonyak lehetnek.

A tanulmány eredménye szerint azok az ötéves, illetve annál fiatalabb gyermekek, akik az első mellett egy emlékeztető oltást is kaptak a koronavírus tüneteinek enyhítésére, lényegesen kisebb arányban igényeltek sürgősségi ellátást a kórházakban.

A gyermekek körében ritkábban jelentkeztek súlyos tünetek. Fotó: Getty Images

A járvány ideje alatt azt figyelték meg, hogy a COVID-19 ritkábban fordult elő a gyerekeknél, és rendszerint a tüneteik is enyhébbek voltak a felnőttekhez képest. A kisgyermekeknek beadott vakcinák hatékonyságát azonban csak korlátozottan elemezték a kevés lekérhető adat miatt – mondta a tanulmány társszerzője, Shaun Grannis. A kutatás során most nyolc államban gyűjtöttek adatokat – New Yorkban, Wisconsinban, Minnesotában, Coloradóban, Utahban, Oregonban, Washingtonban és Kaliforniában vizsgálták meg a fiatal gyermekek oltás utáni egészségügyi adatait.

2023 júniusáig több mint kétmillió koronavírus-fertőzést regisztráltak a hat hónap és négy év közötti amerikai gyermekeknél, és több mint 400 életet követelt a betegség közülük. Az eredmények szerint az öt évnél fiatalabbaknál már egyetlen vakcina beadása is biztosított némi védelmet a COVID-19 súlyos tüneteivel szemben, két vakcina pedig már számottevően csökkentette a súlyos, kórházi kezelést igénylő tünetek kialakulásának kockázatát. "Ezen adatok alapján a szülőknek érdemes megfontolni a kisgyermekek COVID elleni oltását" - vélekednek a kutatók.