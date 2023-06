Kihúzta a fagyasztót, 20 évnyi kutatást tett tönkre

2020. szeptember 14-én a New York-i Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) egyik professzora észrevette, hogy a fagyasztó riasztója csipog és a hőmérséklet az ideális mínusz 80 Celsius-fokról mínusz 78 fokra melegedett. Ez azért problémás, mert ekkora hőmérséklet-ingadozás is súlyos károkat okozhat a sejtkultúramintákban – írja a Gizmodo.

Hogy ezt megelőzzék, felhívták a mélyhűtő gyártóját, ám az csak egy hét múlva tudott szerelőt küldeni. Szerencsére a kutatóknak átmenetileg sikerült stabilizálniuk a belső hőmérsékletet, és kifüggesztettek egy táblát, amelyen azt írták: senki ne nyúljon az értékes mintákat tartalmazó hűtőhöz. Az esti takarítás során azonban Joseph Herrington gondnok kikapcsolta a fagyasztót, mert szerinte az zavaró hangon pittyegett.

A gondnok azt állítja, hogy csak segíteni akart, és azt hitte, jót cselekszik, habár ez ellen szól, hogy a kutatók a figyelemfelkeltő felirat mellett elővigyázatosságból biztonsági zárat szereltek a fagyasztó konnektorára és aljzatára is. A férfi azonban a megszakítót használva megszüntette a hangot, ám azzal együtt a hűtést is. Az intézet most egymillió dollárt meghaladó kártérítést követel a gondokot alkalmazó munkaközvetítő cégtől.

