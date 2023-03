Kína visszaállítja a három évvel ezelőtt a koronavírus-járvány miatt felfüggesztett vízumkiadást, beleértve a turistavízumokat is – jelentette be az ázsiai ország külügyminisztériuma. A vízumkiadás feloldásával kapcsolatos rendelkezést Kína washingtoni és párizsi nagykövetsége is megerősítette.