Kell-e aggódnunk az alufólia miatt?

Az alumíniumfólia – közismertebb nevén aliufólia – egy papírvékony, fényes alumíniumfém lap. Gyártása során nagy fémlapokat addig hengerelnek, amíg azok 0,2 milliméter vékonyságúra össze nem nyomódnak. Ezeket a fémlemezeket a konyhán kívül is sokféleképpen hasznosítják, többek között az ipari csomagolásban, szigetelésben és szállításban.

Mindenhol jelen van

Az alumínium a természetben is előfordul, és az élelmiszerek csomagolása mellett megtalálható a kozmetikumokban, a talajban, sőt az ételeinkben és az ivóvizünkben is. Mindezek mellett az élelmiszer adalékanyagok, például a tartósítószerek, színezékek és mesterséges sűrítőanyagok szintén tartalmaznak alumíniumot. Az, hogy mennyi kerül ezekből a szervezetedbe, függ attól, hogy mennyire könnyen szívódott fel az élelmiszerbe, mennyire volt alumíniumban gazdag a talaj, amelyben az élelmiszert termesztették, illetve hogyan csomagolták és tárolták, valamint tartalmaz-e adalékanyagokat. A fém ráadásul nyomokban számos gyógyszerben is jelen van, különösen a savlekötőkben – írja az IFL Science.

Fontos tudni, hogy a bevitt alumíniumnak csak egy töredéke szívódik fel ténylegesen a szervezetben, ez az anyag pedig csak nagy mennyiségben lehet veszélyes az egészségedre. Egyes kutatások bizonyítékot találtak arra, hogy az alumíniumbevitel összefüggésbe hozható az Alzheimer-kórral, mivel az érintettek szervezetében megemelkedett alumíniumszintet tapasztaltak. Mások azt feltételezik, hogy a rák kialakulását is elősegítheti. Az eredmények azonban messze nem meggyőzőek, és további nagyszabású kutatásokra van szükség.

De mi a helyzet a fóliával?

Mint sok más fém esetében, itt is fontos, hogy minimalizáljuk az elfogyasztott mennyiséget, de teljesen kiküszöbölni nehéz. Az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete szerint elfogadható az alacsony alumíniumszint a szervezetünkben, ami körülbelül 2 milligramm testsúlykilogrammonként hetente. Ennek ellenére a kutatások kimutatták, hogy a főzőedényekben és a fóliában található alumínium kioldódhat az ételekbe. A kioldódás mértékét befolyásoló tényezők közé tartozik a főzési hőmérséklet, az étel savassága és bizonyos fűszerek, sók jelenléte.

A kockázatokat úgy csökkentheted, ha kerülöd a fóliában sütést, és a szendvicsek csomagolásakor is inkább más alternatívát használsz. A kereskedelmi forgalomban kapható feldolgozott élelmiszerek helyett pedig az otthon elkészített ételeket részesítsd előnyben.

