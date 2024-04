Itt a válasz, miért van az alufóliának fényes és matt fele

Az aggódó szakácsok és háziasszonyok fellélegezhetnek: akárhogy is használták eddig az alufóliát, nem csinálták rosszul. Annak ugyanis nincs úgymond helyes oldala, amelyet főzéskor, csomagoláskor használni kell. Válaszd tehát azt az oldalát, amelyiket jobban szereted – javasolja a Reader’s Digest.

Melyik felét szoktad kívülre rakni? Fotó: Getty Images

A gyártási folyamat következménye

Felvetődik azonban a kérdés: ha mindegy, hogyan használod, akkor pontosan miért is van az alufóliának fényes és matt oldala? A Reynold's Kitchen szakértői szerint a két oldal közötti különbség a marás nevű gyártási folyamatnak köszönhető, amelynek során a fóliát hő és feszültség hatására nyújtják és alakítják. A fólia két rétegét egyszerre préselik össze és marják meg, különben roncsolódna. Ahol a két réteg érintkezik, az a matt oldal, a fényes oldal ezzel ellentétben a gyártás során nem érintkezik másik fémlemezzel. A fólia teljesítménye – vagyis hőtartó és víztaszító képessége – ugyanaz, bármelyik oldalt is használod.