"Ha nem taposunk a fékre azonnal, akkor decemberben a karácsonyi ünneplés helyett nemzeti temetés lesz" - mondta Éger István, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) egykori elnöke a 24.hu-nak adott interjúban. A szakember, aki most egy vidéki nagyvárosban mentőzik, úgy látja, máris apokaliptikus a járványhelyzet Magyarországon. Véleménye szerint a kapacitások kezdenek kimerülni, előfordult, hogy 150-200 kilométert is mennek egy beteggel, mire találnak olyan kórházat, ahol még nincs telt ház.

Belgiumban már COVID-fertőzöttek is dolgoznak

Éger István arról is beszélt a portálnak, a magyarországi egészségügyi dolgozók 3 százalékos átlagfertőzöttsége egy rendkívül bizonytalan állapot. "Lehet, hogy két hét múlva az lesz nálunk is, mint Belgiumban, hogy akár COVID-fertőzöttként is be kell menni dolgozni, ha az ember épp nincs rosszul. De itt még szerencsére nem tartunk, bár már lazítottak az eljárásrenden" - mutatott rá a lehetséges veszélyekre.

"A lélegeztetőgépek avatatlan kezekben ölni is tudnak"

A Kossuth Rádióban elhangzottakat idézve úgy fogalmazott, ha 4 hét múlva valóban tízszeresére emelkedik a lélegeztetőgépen lévő betegek száma, akkor hiába vagyunk elsők a lélegeztetőgépek számában (ezt Orbán Viktor miniszterelnök mondta korábban), nincs elegendő szakszemélyzet azok működtetéséhez. "A gépi lélegeztetés külön szakma, a lélegeztetőgépek avatatlan kezekben ölni is tudnak" - figyelmeztetett Éger István, aki szerint most "mindenáron el kell laposítani a járványgörbét, hogy versenyt tudjunk futni a vírussal". Mert, mint mondta, ha az aktuális betegszám és a rendelkezésre álló egészségügyi kapacitás közül az előbbi nagyobb, akkor bekövetkezik a tragédia.

Az interjúban a szakember az orvosok fizetésemelése kapcsán is kifejtette véleményét. A MOK egykori elnöke szerint a most elfogadott tervezet bérekre vonatkozó részét a kamara közel tízéves munkával küzdötte ki, az aláírását pedig a járványhelyzet kényszerítette ki. Bár a törvény pozitívumairól is beszélt, bírálta azonban annak rossz kommunikációját, valamint azt, hogy "sok helyen hagyja nyitva az alacsonyabb szintű rendeletalkotás lehetőségét", így érthető a bizonytalanság és a bizalmatlanság.

