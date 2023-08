Ezért kapcsold ki minden nap 5 percre a telefonod!

Ausztrália miniszterelnöke azt tanácsolta a lakosságnak, hogy naponta egyszer kapcsolják ki és be okostelefonjaikat: „mindannyiunk felelőssége ez az egyszerű mozdulat” – fogalmazott Anthony Albanese. Az ausztrál kormányfő tanácsa nem újdonság. Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Hivatala 2020-ban adta ki a mobileszközök biztonságára vonatkozó legjobb gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokat, amelyek között szerepel az okostelefonok heti egyszeri újraindítása is a hackertámadások megelőzése érdekében. Bár a mindennapos újraindítás túlzásnak tűnhet, a szakértők szerint bizonyos esetekben nem árt – számolt be a javaslatról a Fistclass.

Egyszerű mozdulat. Fotó: Getty Images

Megzavarhatjuk a bűnözőket

A telefon rendszeres újraindítása megnehezíti a hackerek dolgát, mivel a háttérben futó olyan alkalmazásokat és folyamatokat zár be telefonunkon, amelyek megfigyelhetik a felhasználókat, vagy adatokat gyűjthetnek – nyilatkozta dr. Priyadarsi Nanda, a Sydney-i Műszaki Egyetem oktatója, aki a kiberbiztonság fejlesztésére szakosodott. Nanda szerint sok felhasználó nem veszi észre, hogy olyan alkalmazások futnak a háttérben, amelyeket nem ők nyitottak meg.

A szakértők, bár támogatják a rendszeres újraindításra vonatkozó tanácsot, korábban rámutattak, hogy ez a stratégia valószínűleg nem fogja megállítani az elszánt hackereket, akik egy adott személyt vesznek célba. A lakossági felhasználóknak azonban mindenképp segítség.