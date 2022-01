Elkészült az eddigi legátfogóbb tanulmány arról, hogy a SARS-CoV-2 hogyan szaporodik az emberi sejtekben és hogyan képes fennmaradni a szervezetben - írja a WebMD. A National Institutes of Health (NIH) kutatása megerősíti, hogy a koronavírus képes szinte az összes szervre átterjedni, ami hozzájárulhat a hosszú COVID-ban szenvedő betegeknél hónapokig elhúzódó tünetek fennmaradásához.

A koronavírus-fertőzés egyeseknél maradandó károsodást okozhat. Fotó: Getty Images

"Ez a tanulmány segíthet megmagyarázni, amiről eddig csak találgattunk: hogy a hosszú COVID miért okozhat sok szervre kiterjedő, változatos tüneteket, és miért fordulhat elő olyan embereknél is, akik enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen vészelték át a fertőzést" - mondta Ziyad Al-Aly, a Missouri állambeli veteránokkal foglalkozó klinikai epidemiológiai központ igazgatója a Bloomberg Newsnak. Al-Aly ugyan nem vett részt ebben a kutatásban, de jó ideje vizsgálja a COVID-19 hosszú távú hatásait és egészségügyi következményeit.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) október elején tette közzé a hosszú COVID hivatalos definícióját. Ami azért jelentős előrelépés, mert noha régóta tudható, hogy a koronavírus-fertőzés egyeseknél hosszú távon elhúzódó tüneteket okoz, ennek az állapotnak eddig nem létezett hivatalos meghatározása.

A tanulmány eredményei nem annyira meglepőek

A NIH munkatársai 44 olyan beteg szövetmintáit elemezték, akik a járvány első évében COVID-19-ben hunytak el. Kiderült, hogy 230 nappal a fertőzést követően is maradtak vírusrészecskék az egyes szervekből - az agyból, a szívből, a vékonybélből és a mellékvesékből - vett szövetmintákban. A kutatók még számos kérdésre keresik a választ, a többi között arra is, hogy a koronavírus-fertőzés után pontosan milyen tartós egészségügyi problémák, krónikus betegségek alakulhatnak ki. Raina MacIntyre, az Új-Dél-Walesi Egyetem professzora a Bloomberg Newsnak fiatalokat érintő szívelégtelenségről és a koraidemenciakialakulásának lehetőségéről is beszélt.

A szerzők szerint az eredmények alátámasztják, hogy bár a SARS-CoV-2 legjobban a légzőszerveket - a légutakat és a tüdőt - terheli, gyakorlatilag minden szervbe eljuthat és minden sejtet megfertőzhet.