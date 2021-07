Koronavírus: megfejtették a delta variáns titkát

Egyszerre fertőzött meg a koronavírus két variánsa egy időt nőt Belgiumban, aki később életét vesztette a COVID-19 következtében. Részletek itt.

Azóta, hogy először felbukkant 2020 végén Indiában, immár a világ jelentős részén az új koronavírus (SARS-CoV-2) delta variánsa vált a domináns törzzsé, azaz sok országban egyre nagyobb arányban ez a mutáns áll az újonnan regisztrált fertőzések mögött. Egy kínai kutatócsoport most talán arra is megtalálta a választ, mi teszi ennyire sikeressé ezt a vírusvariánst: azok szervezete ugyanis, akiket megfertőz, sokkal több vírusrészecskét állít elő, összehasonlítva a kórokozó eredeti, vuhani törzsével. Mindez a járvány terjedését is nagyban megkönnyíti, felgyorsítja - írja a Nature.

A koronavírus delta variánsa Indiában bukkant fel elsőként. Fotó: Getty Images

Összességében azt mondhatjuk, a jelenlegi becslések szerint a delta variáns több mint kétszer fertőzőbb az eredeti törzsnél. Csing Lu, a kantoni járványügyi központ epidemiológusa kutatócsoportjával a jelentős eltérés magyarázatát keresve folytatott le egy vizsgálatot 62 olyan COVID-19-beteggel, akik az elsők között fertőződtek meg Kína szárazföldi részén a delta variánssal. A kutatók naponta megmérték, hogy a résztvevők szervezetében milyen koncentrációban jelennek meg a SARS-CoV-2 vírusrészecskéi, majd az így kapott eredményeket összehasonlították 63 olyan beteg archív adataival, akik még tavaly fertőződtek meg a vírus eredeti törzsével.

Gyorsabban replikálódik a delta variáns

Az elemzésből kiderült, hogy a delta variáns mindössze négy nap elteltével már kimutatható a fertőzöttek szervezetéből, míg az eredeti törzs esetében ehhez átlagosan hat napnak kellett eltelnie. Ebből is kirajzolódik tehát, hogy a delta variáns gyorsabban replikálódik. Mindazonáltal a kutatócsapat azt is megállapította, hogy az Indiából kiindult mutáns okoztafertőzéssorán átlagosan 1260-szor magasabb a vírusrészecskék koncentrációja.

Benjamin Cowling, a Honkongi Egyetem epidemiológusa szerint a vírusok magas száma és a rövid lappangási idő együttesen már magyarázatul szolgálhat a delta variáns rapid terjedésére. A fertőzöttek légutaiban magasabb számban megjelenő vírusok egyben azt is jelentik, hogy a szuperterjesztő események során még több ember kaphatja el a fertőzést, továbbá az érintettek a korábbiaknál hamarabb kezdhetik el terjeszteni a kórokozót, miután elkapták azt. A rövid lappangási idő ezen felül a kontaktkeresést is jelentősen megnehezíti az olyan országokban, mint például Kína, ahol ma is szisztematikusan felkutatják a fertőzöttek kontaktjait, majd hatósági karanténba zárják őket. "Mindent egybevetve a delta variánst igazán nehéz megállítani" - hangsúlyozta Cowling. A kínai kutatók tanulmánya szakértői bírálatra vár, így tervezetként egyelőre a medRxiv rendszerében jelent meg csupán.

