Így vigyázhatnak látásukra a cukorbetegek

A Magyarországon is különösen gyakori, hosszú időtartamra szóló és tartós gondozást igénylő cukorbetegségről Dr. Holló Gábor, a Szemészeti Központ vezetője, glaukóma specialistája árult el néhány fontos dolgot.

A cukorbetegség az egyik leggyakoribb civilizációs betegség. Két fő csoportja van: az egyik az inzulinfüggő, a másik az inzulintól nem feltétlenül függő forma. Az inzulinfüggő cukorbetegség általában fiatal- vagy gyermekkorban jelentkezik, és inzulinadás elmaradása esetén viszonylag rövid távon halállal végződik. Ezen esetekben az együttműködő betegek, illetve családtagjaik általában (de korántsem mindig) jól megtanulják a cukorbetegség kezelését, a szükséges életmódbeli és étrendi teendőket, valamint a tartós gondozásban való részvételt. Ezzel szemben, a nem feltétlenül inzulinfüggő, általában idősebb életkorban (középkorú vagy idősebb személyeken) kialakuló cukorbetegség már olyanokat is érint, akik életmódjukat, élvezeti szer használatukat és társadalmi helyzetüket megalapozták, és ezeken kevéssé hajlandók változni.



Tudomásul kell venni, hogy a legtöbb látási szövődmény a nem feltétlenül inzulinfüggő, középkorú vagy idősebb személyeken kialakuló cukorbetegség következtében alakul ki hazánkban is. Ilyenkor az első évtizedben a cukorbetegség előrehaladása viszonylag lassú és tünetmentes, így a betegek nem tapasztalnak semmilyen káros következményt. Nem megfelelő életmódjukon (alkoholfogyasztás, túlzott szénhidrátbevitel, mozgásszegény életmód, a szükséges laboratóriumi vizsgálatok elhanyagolása, a vérnyomás csökkentő kezelés mellőzése, illetve a szükséges vérnyomás kontrollok elmulasztása) pedig gyakran nem hajlandóak változtatni. A felnőttkori cukorbetegségben tehát a betegségnek van egy körülbelül egy évtizedes időszaka, melyben az összes későbbi súlyos, a látást és az életet is veszélyeztető károsodás megindul. Amikor ezek betegségek formájában fokozatosan megjelennek a stabil életműködések és az életminőség megtartása már súlyos nehézségbe ütközik.

Szemészeti elváltozások cukorbetegségben

Mindkét cukorbetegség formában fontos megérteni, hogy optimális szénhidrát-anyagcsere fenntartása esetén a legtöbb betegen csak minimális szemészeti szövődmények alakulnak ki. Ezeket a szemorvos részletes szemfenék vizsgálattal, illetve optikai koherencia tomográfiás vagy optikai koherencia tomográfia angiográfiás vizsgálattal észleli.



A betegnek ugyanakkor ezek a korai elváltozások nem okoznak életminőség-romlást. Ha azonban a cukorbetegség megfelelő kezelése elmarad, esetleg az állapotot súlyosbító más betegség is jelen van (ez leggyakrabban a kezeletlen vagy nem megfelelően kezelt magasvérnyomás-betegség), akkor a a szemfenéken egyre fokozódó mértékű elváltozások alakulnak ki. Először úgynevezett diabéteszes háttér retinopátia jön létre, melyben az ideghártyában (a retinában) kisebb-nagyobb vérzések alakulnak ki, szövetközti folyadékkilépés jelenik és a látásélesség is romolhat valamelyest.

A rossz szénhidrát-anyagcsere hatására a szemlencse elöregedése, azaz a szürkehályog-képződés is korán megindulhat. Ha az ideghártya állapota már túljutott a háttér retinopátia szinten (megkezdődött a kóros érképződés a retinában), az össz-szervezeti cukorbeállítás mellett fontos, hogy a szemfenéken úgynevezett pánretinális lézerkezelést végezzen a szemorvos. Ez az oxigénhiányos, károsodott erezetű, érújdonképződésnek alapot teremtő ideghártya területeket steril hegesedés révén kiiktatja, ezután ezekből komoly szövődmény nem keletkezik. Ha azonban a kezelés elmarad, a fenti területekből nagy vérzések alakulnak ki, ezek az ideghártya elé, az üvegtestbe törnek, és a kóros erek képződése erőre kap.



A beteg ezt kisebb-nagyobb homályos látótér területek, úszó foltok megjelenésével már észleli, az állapot előrehaladtával pedig ezek ismétlődő megjelenése és egyre kisebb mértékű felszívódása is tapasztalható lesz. Az érújdonképződés az oxigénhiányos, károsodott területek sajátja, nem kizárólag cukorbetegségben fordul elő. Legsúlyosabb hátrányos következménye az, hogy a kórosan képződött új erek törékeny falán keresztül kötőszövet lép be az ideghártya szöveteibe. Ez a kötőszövet idővel hegesedik, a hegszövet zsugorodik, és a retinát leválasztja a környező szövetekről. Ez kezeletlenül vakságot okozó ideghártya leválást (retina leválást) okoz. A fent említett súlyos, a látást közvetlenül veszélyeztető és az életminőséget számottevően megrontó, általában mindkét szemen jelentkező állapotok kezelése igen nehéz. Ilyenkor a lézerezés általában már nem elég, a szembe adott érújdonképződést gátló injekciók és a hegek részleges műtéti eltávolítása, a retina leváltásának műtéti megszűntetése a teendő. Ezen beavatkozások azonban az eredeti jó látást és teljes látóteret az esetek messze legnagyobb részében már nem képesek visszaállítani.

A rendszeres szemvizsgálat különösen fontos a diabéteszeseknél. Fotó: Getty Images

Szemészeti vizsgálat, szemészeti szűrés cukorbetegségben

A késői kezeléskezdés tehát a szemészeti szövődmények tekintetében már nem vezet megfelelő hosszútávú látásmegtartó eredményre. Ezt akkor is tudnia kell mindenkinek, ha nem az egészségügyben dolgozik, hiszen a cukorbetegség népbetegség, azaz nagyon gyakori hazánkban.



Ahhoz, hogy a cukorbetegség kezdeti állapotában hatékonyan lehessen beavatkozni, és a beteg ne is tapasztalja meg a látásromlást és a látásromlással kapcsolatos súlyos életminőség-csökkenést, cukorbetegség gyanúja esetén, valamint megállapított cukorbetegségben a belgyógyászati kezelés (tablettás vagy inzulin injekciós kezelés) mellett legalább évente részletes szemorvosi ellenőrzésre van szükség. Az ellenőrzés során tágított pupilla mellett a szemorvos áttekinti a szemfenék állapotát, aktívan keresi a korai vérzéseket, érelzáródásokat és ödémát. Emellett a mai korszerű, de sajnos a mindennapi gyakorlatban viszonylag ritkán alkalmazott eljárásokkal (optikai koherencia tomográfia, optikai koherencia tomográfia angiográfia) a hagyományos szemfenékvizsgálattal még nem észlelhető eltéréseket is ki tudjuk mutatni. Ha az állapot szükségessé teszi, korán megkezdhető az ambuláns lézerkezelés, amivel (megfelelő szénhidrát- és vércukor-beállítás mellett) a látás a beteg teljes élete során megőrizhető.

Másodlagos glaukóma a cukorbetegség szövődményeként

Ne felejtsük el azt sem, hogy a cukorbetegség előrehaladott állapotban az idegeket is súlyosan károsítja (diabéteszes polineuropátia), ami a látóideget is érinti. Ez a látóideg betegség független a cukorbetegség előbb említett szövődményeitől. Nem ritka továbbá a súlyos cukorbetegség késői szakaszában kialakuló, nagy fájdalommal járó és általában vakságot eredményező másodlagos szemnyomás-emelkedés (másodlagos glaukóma). Ez a szövődmény abból ered, hogy az érújdonképződés a szem elülső szegmentumára is ráterjed, és a hegesedés elzárja a szem csarnokvíz kivezető rendszerét. Emiatt a szem belső folyadéka (a csarnokvíz) folyamatosan termelődik, de elfolyni nem tud, a szemnyomás pedig nagyon magasra emelkedik. Ez a szövődmény tartós szemorvosi gondozást, valamint aktív műtéti kezelést igényel.

A cukorbeteg tudatos megjelenése a szűrésen tehát egyértelműen megelőzi a súlyos szemészeti szövődmények kialakulását – mondja Professzor dr. Holló Gábor, a Szemészeti Központ vezetője, glaukóma specialistája. Ugyanakkor a súlyos szemészeti szövődmények megjelenésekor a korábbi életmód és betegegyüttműködés átértékelése sajnos már nem eredményezi visszamenőleg a látás visszaállását és megjavulását. Így tehát cukorbetegség gyanúja és megállapított cukorbetegség esetén a szakmailag korrekt szemorvosi vizsgálatokon való rendszeres részvétel a beteg alapvető érdeke, öngondoskodásának legegyszerűbb, de egyben egyik legfontosabb eleme.