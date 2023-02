Így roncsolhatja a szívet a koronavírus

Azt eddig is számos tanulmány alátámasztotta, hogy a koronavírus kíméletlenül pusztíthatja belső szerveinket, beleértve a szívünket, a vesénket, az agyunkat és a tüdőnket is. A New York-i Columbia Egyetem kutatói mikroszkopikus elváltozásokat tanulmányozva azt is kimutatták, hogy a koronavírus-fertőzés hatására előbbi sejtszinten is károsodhat.

A koronavírus a szívre is pusztító hatással lehet. Fotó: Getty Images

Szabálytalan szívverés is lehet a vége

Kutatók koronavírus-fertőzésen átesett betegek szívizomszövetét vizsgálva megállapították, hogy a SARS-CoV-2 vírus negatívan befolyásolta a kalciumszintet is szabályozó sejtek működését. És mivel a kalcium nélkülözhetetlen a zavartalan szívműködéshez, ez a zavar az érintettek egy részénél súlyos szervi problémákhoz vezetett, beleértve a szabálytalan szívverést és a szívelégtelenséget – írta az NBC News. A Biofizikai Társaság San Diegóban tartott találkozóján prezentált eredmények egyelőre előzetesek, még nem publikálták azokat szakmai folyóiratban.

Pusztítóan hathat a koronavírus a szív- és érrendszerre

Azt eddig is tudtuk, hogy a koronavírus-fertőzés után egyeseknél kialakuló hosszú COVID az egész szervezetet érintheti. Egy új tanulmány szerzői húszféle szívrendellenesség kockázatát vizsgálták fertőzésen átesett veteránoknál. Meglepő eredményre jutottak.

Alattomos következmények

Amikor valaki elkapja a koronavírust, immunrendszere (ideális esetben) azonnal akcióba lép, amelynek eredményeként erőteljes gyulladásos reakció léphet fel a szervezetben. Az új kutatás szerzői szerint ez a gyulladás hatással van a kalcium sejtszinten történő tárolására is.

A sejtekben raktározódó kalciumionok a szívműködést is szabályozzák: befolyásolják a többi között azt, hogy a szív milyen gyorsan és milyen erővel húzódik össze. Úgy tűnik, hogy a koronavírus-fertőzés okozta gyulladás hatására túl sok kalcium szivárog ki a szív sejtjeiből – idézte az NBC News Andrew Markst, a Columbia Egyetem kardiológusát és biofizika professzorát. Marks hozzátette, a normális működéshez szükségesnél nagyobb mennyiségű kalcium szabálytalan szívverést és végzetes ritmuszavarokat is okozhat.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!