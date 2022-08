Így készüljünk fel egy vadkempingre

Érthető módon nem mindenki szeret sátorban éjszakázni: ilyenkor az ember fokozottan ki van téve a természet viszontagságainak, de egy lejtős vagy kavicsos felületen éjszakázás is ellehetetlenítheti a pihenésünket. Sokan azonban úgy gondolják, hogy ez egy olcsó és kellemes módja a kikapcsolódásnak, a merészebbek ráadásul kempingen kívül, a természet lágy ölén verik le a cölöpöket. A vadkemping egy izgalmas, ám komoly előkészületet és fokozott odafigyelést kívánó tevékenység, és ha valami rosszul sül el, az könnyen rémálommá teheti az egész nyaralásunkat.

A vadkemping izgalmas kaland, de alapos felkészülést igényel. Fotó: Getty Images

Hol állíthatunk sátrat?

Habár pontosan körülírt, hivatalos definíciója nincsen, a vadkempingezés alatt általában azt értjük, ha a sátrunkat egy olyan helyen állítjuk fel éjszakára, amely sem kempingnek, sem nomád táborhelynek, vagy más, éjszakai szállásra kijelölt területnek nem minősül. Az erdőgazdálkodásról szóló, hatályos törvény értelmében 24 órát nem meghaladóan bármiféle engedély nélkül, azon túl pedig erdőgazdálkodói hozzájárulással lehet az erdőségekben tábort verni. Kivételt képeznek ez alól a fokozottan védett természeti területek, ahol a ritka és veszélyeztetett állat- és növényfajok védelme élvez elsőbbséget. Ezeken a területeken nemhogy a sátrazáshoz, de a keresztülhaladáshoz is (amennyiben nem kijelölt útvonalon mennénk végig) hatósági engedély szükséges.

Mivel elszórtan az ország teljes területén belefuthatunk ilyen védett területekbe, az útvonalunkat és a táborhelyünket mindenképpen határozzuk meg már korábban, hiszen könnyen szabálysértést követhetünk el, ha egyszerűen ott verünk sátrat, ahol az éjszaka ér minket. Szintén nem verhetünk éjszakára tábort olyan erdősítésre kijelölt területen, ahol a telepített fák átlagos magassága nem éri el a két métert, vagy olyan területeken, ahol vadászat zajlik. Mindenképpen olyan terepet válasszunk, ahol a felállított sátor stabil marad, nem veszélyeztet minket kőomlás, vagy egy kidőlő fa. Jó helyszín lehet egy rét vagy tisztás, a barlangokat azonban jobb elkerülni.

Szerencsére mérges kígyók, veszélyes pókok, vagy nagytestű ragadozók viszonylag ritkán keresztezik a túrázók útját Magyarországon, jó azonban utánajárni annak is, hogy milyen állatokba futhatunk bele az érintett útvonalon. Maradjunk távol a kihelyezett vadetetőktől is, ha nem szeretnénk éjszaka váratlan vendégek hangjára ébredni. Érdemes még az utazásunk előtt felvenni a kapcsolatot az illetékes erdőgazdaságokkal, akik segíthetnek kijelölni a legcélszerűbb útvonalat és sátorhelyet is.

Mit vigyünk magunkkal vadkempingezéskor?

Fontos jól megválogatnunk azokat a dolgokat is, amelyeket magunkkal vinnénk. Ne feledjük, hogy a szabadban, a településektől távol nem fogunk tudni pótolni egy-egy otthon felejtett dolgot, ezért a kempingezés ideje alatt nagyrészt abból élünk, amit magunkkal vittünk. Az összekészített holmikat viszont el is kell cipelnünk az utunkon, ezért a szükségesnél többet sem javasolt elcsomagolni.

A sátor és a hálózsák mellett vigyünk magunkkal meleg pokrócokat is, nem lehet ugyanis előre kiszámítani, mennyire hűl majd le a levegő éjszaka a természetben. Elegendő élelmiszer és tiszta ivóvíz mindenképpen legyen nálunk. Az ételek közül érdemes azokat a hűtést nem igénylő (konzervek, kekszek) termékeket választani, amelyek nem foglalnak nagy helyet, mégis biztosítják a napi szükséges tápanyagokat és kalóriamennyiséget. Vízből is készítsünk össze napi legalább 3-4 liternyit fejenként, főként a tikkasztó hőségben lehet szükség fokozott utánpótlásra. Inkább pakoljunk többet a kelleténél, ne hagyatkozzunk arra, hogy útközben találhatunk néhány forrást, amiből vételezhetünk újabb adagot.

Már csak azért sem, mert a forrásvíz fogyasztása sokaknál válthat ki hasmenést vagy rosszullétet. Készítsünk össze néhány olyan gyógyszert és egészségügyi készítményt is, amelyre szükségünk lehet gond esetén. Az alapvető sebkezelésre alkalmas eszközöket (gézlap, sebtapasz, fertőtlenítő) mindenképpen csomagoljuk el, de fontos lehet a fájdalomcsillapító és hasmenés elleni gyógyszer is. Aki gyakran szenved utazási betegségtől, annak mindenképpen javasolt a táskájában tartani hányinger és hányás megelőzésére szolgáló készítményből is, hogy megelőzze az esetleges rosszulléteket.

Vigyünk magunkkal szemeteszsákot is és törekedjünk rá, hogy semmilyen hulladékot ne hagyjunk magunk után a természetben. Nélkülözhetetlen dolognak számítanak még az alapvető higiéniás eszközök, de szükség lehet egy jó bicskára, valamint zseblámpára is. Készítsünk a csomagba néhány méternyi zsinórt is, erre teregetéshez, vagy a sátor erősebb rögzítéséhez lehet szükség. Gyufát és gyújtóst is vihetünk magunkkal, tüzet viszont csak kellő odafigyeléssel és megfelelő helyen gyújthatunk!

Ma már az okostelefonra is letölthetünk olyan applikációkat, amelyek a világ minden pontján segítik a tájékozódást, de emellett jó, ha tartunk magunknál egy hagyományos térképet is az érintett területről, valamint egy iránytűt. Hogyha mégis elsősorban a telefonunk útmutatására hagyatkoznánk, egy külső akkumulátort is tanácsos bepakolni, a természetben ugyanis ez lesz az egyetlen áramforrásunk.

Hosszasan lehetne sorolni még azon dolgok listáját, amelyeket érdemes összekészítenünk vadkempingre készülve, ez az adott útvonal, annak hossza és a túrázók igényei szerint is változhat. Általánosan elmondható ugyanakkor, hogy ilyen kalandok esetén nem árt túlbiztosítani magunkat, és olyan eshetőségekre is felkészülni, amelyeknek viszonylag kicsi az esélye. Készítsünk mindig listát az általunk szükségesnek vélt eszközökről, majd vessük azt össze a tervezett útvonallal és az azokon előforduló nehézségekről – ezek ismeretében talán további dolgok is bekerülhetnek a túrazsákba.