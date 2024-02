Így hívhatsz mentőt, ha nem tudsz beszélni

Azt szinte mindenki tudja, hogy ha a mentők segítségére van szüksége, akkor a 112-t kell tárcsáznia. Nem mindenki tudja azonban szóban elmondani, hogy mi a baja és hol tartózkodik. Nézzük, mit tehetsz, ha te is ilyen helyzetbe kerülsz.

Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a bajbajutott személy nem tud beszédalapú segélyhívást indítani. Fotó: Getty Images

Hogyan hívhatunk még segítséget?

Üzenetben, illetve telefonos applikáción is kérhetsz segítséget – hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában a Magyar Gyermekmentő Alapítvány (MGYA). Mint írták, „a bajba jutott, illetve a különböző fogyatékossággal élő személyek, amennyiben bármely okból kifolyólag nem tudnak beszédalapú segélyhívást indítani, abban az esetben SMS-ben, illetve egy ingyenesen letölthető mobil applikáción (112 SOS hallássérülteknek) keresztül is tudnak segítséget kérni”.

További érdekességek

A posztból az is kiderült, hogy a 112-re beérkező segélykérések a miskolci és szombathelyi központba futnak be, innen irányítják a mentőket. Az alapítvány gyermek mentőorvosi autóit is ezek alapján vezényli a mentőszolgálat.