Várólista: időpont nincs, de segíthet a piros füzet

Egy édesanya 9 hónapos kisfiát kancsalsága miatt akarta orvoshoz vinni, de júliusig nem kapott volna időpontot a gyermekszemészetre. Végül az úgynevezett piros füzet segített: az esetét akutnak nyilvánították, és soron kívül fogadták – tudta meg az RTL Híradó. A műsorban nyilatkozó orvos szerint a szakorvoshiány miatt ez gyakori probléma.

A sürgős eseteket továbbra is előre veszik. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Ha sürgős, nem várhat

„Például Csepelen mi is így jártunk. Itt hosszú éveken keresztül volt gyerekszemészet a kerület lakosainak, aztán csak egy orvos maradt, végül ő is abbahagyta és elment. Ismerem ezt a rendszert, mert mi is majdnem egy évig a szemklinikához tartoztunk, és tudom, hogy oda bejutni teljes reménytelenség volt” – mondta a Híradónak Póta György gyermekorvos.

A Házi Gyermekorvosok Egyesületénél azt mondják, jelentős különbségek vannak az országban a gyermekszakrendelések várólistái között. Több szakterületen is hiányoznak orvosok, de Havasi Katalin, az egyesület elnöke a műsorban kiemelte: a sürgős ellátások esetében várakozás nem fordulhat elő. Ezt a Semmelweis Egyetem is megerősítette a Híradónak. Mint írták: mivel több esetben országos hatáskörük van, ezért előfordul, hogy hosszabb a várólista, de mindenkit ellátnak, a súlyosabb eseteket pedig előre veszik.