Horgászás közben rosszul lett, a mentők élesztették újra a férfit

Az Országos Mentőszolgálat a Facebookon számolt be az esetről. Mint írják, a 75 év körüli férfi a családjával horgászott Badacsonytomajon, amikor először nehézlégzésre kezdett panaszkodni, aztán a viselkedése is egyre zavartabbá vált. Hozzátartozói mentőt hívtak hozzá. A mentésirányító több egységet is riasztott, eközben azonban a családtagok jelezték a telefonban, hogy a férfi elvesztette az eszméletét.

A mentők pár percen belül megérkeztek a helyszínre. A beteget megvizsgálva kiderült, hogy leállt a légzése, ezért azonnal elkezdték az újraélesztést. Végül az időben megkezdett ellátás sikerre vezetett, így a férfit stabil állapotban szállíthatták kórházba.