Heroikusan küzdöttek a szíven szúrt rendőrért

„Szíven szúrtak egy rendőrt, eszméletlen!” – ezt a riasztást kapta január 12-én a Központi Mentőállomás egyik rohamkocsija a mentésirányítótól. Pár percen belül ki is értek a helyszínre is értek, és heroikusan küzdöttek Bauman Péter életéért – emlékezett vissza a megrázó eseményekre Facebook-posztjában az Országos Mentőszolgálat.

Ők azok, akik még a lehetetlent is megpróbálják. A fotó forrása: Facebook, Országos Mentőszolgálat

Még a mozgó mentőautóban is küzdöttek érte

A beszámoló szerint a sérült rendőrön olyan beavatkozásokat kellett végrehajtaniuk, amelyekhez elengedhetetlen volt a szakmai rutin és az ezzel járó precizitás. „Az akkor ott levő egyenruhások mindegyike csendben, reménykedve figyelte és ha kellett segítette az ellátást, vagy akár a sérült mozgatását. A mentőegység eközben folyamatosan tájékoztatta a mentésvezetőt, így a kórházban már azelőtt várták a sebesült rendőrt, mielőtt a mentő elhagyta volna a helyszínt” – írták. A rendőr életéért még a kórházba szállítás alatt, a mozgó mentőautóban is küzdöttek, azonban mindezek ellenére sem sikerült megmenteni őt.

Mindenkit megrendített az eset

A tragédia az Országos Mentőszolgálat teljes bajtársi közösségét is megrendítette, így a mentésvezetőt, a mentőorvost, a mentőápolót és a mentőtechnikust is megviselte az eset. Április 21-én, a Rendőrség Napja alkalmából azonban dr. Terdik Tamás rendőr vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya köszönetét fejezte ki, amiért a mentők a lehetetlent is megpróbálták. A négy kiváló mentődolgozó – akik egyébként azóta is változatlan elszántsággal szolgálják hivatásukat – dicséretben, valamint jutalomban részesült.

