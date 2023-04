Sokkoló videó: teherautó csapódott egy betegszállítóba

Az út melletti árokba csapódott egy betegszállító kisbusz, miután nekiütközött egy teherautó – számolt be a péntek délelőtt történt balestről az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzése. Mint írták, a kisbusz, amely egy magán betegszállító vállalkozáshoz tartozik, ismeretlen okból megállt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Gyálnál. Csupán néhány másodperc telt el, és be is következett a nagy erejű ütközés.

Így nézett ki a kisbusz az ütközés után

A balesethez a Központi Mentésirányítás nagy erőket riasztott. A két jármű ütközés utáni állapotáról az alábbi sokkoló videót tették közzé a mentőszolgálat közösségi oldalán.

5 beteg volt a kisbuszban

A mentők beszámolójából az is kiderült, hogy a kisbusz öt beteget szállított, amikor bekövetkezett a baleset. „Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a szállított betegek csak könnyebben sérültek, közülük 2 főt stabil állapotban szállítottak kórházba bajtársaink” – írták.

