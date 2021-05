Fotók: újabb helyen állomásoznak az oltóbuszok

A honvédség oltóbuszai nagy segítséget jelentenek a lakosság COVID-19 elleni vakcinázásának felgyorsításában. Ezeken a járműveken már 20 ezer embert oltottak be, és a napokban is több megyében állomásoznak. Szerdán például a Győr-Moson-Sopron megyei Dunaszegen várták a háziorvosok által odarendelt regisztráltakat. Az érintettek az egyadagos Janssen-vakcinát kapták. A buszokon zajló munkába az alábbi fotó-összefoglaló segítségével leshetünk be. Krizsan Csaba képei következnek.

Győr-Moson-Sopron megyébe is megérkezett a honvédség oltóbusza. Fotó: MTI/Krizsan Csaba

A mobil oltópont szerdás Dunaszegen várta az oltakozókat. Fotó: MTI/Krizsan Csaba

Az érkezők a Janssen egyadagos vakcináját kapták. Fotó: MTI/Krizsan Csaba

A beoltottak a helyi művelődési házban várakoztak. Fotó: MTI/Krizsan Csaba

Egy mozgásában korlátozott férfi az autójában kapta meg a vakcinát. Fotó: MTI/Krizsan Csaba

Az oltóbuszok előnyei

Az oltóbuszok oltási kampányba történő bevonásával az a cél, hogy a kistelepüléseken élők is a lehető leghamarabb beoltathassák magukat. Ezekben a falvakban és községekben ugyanis sok idős ember él, illetve esetenként nehezen érhetőek el a kórházi oltópontok. Ezért az itt lakók számára nagy segítséget jelent, ha a lakóhelyükhöz közel, a településen belül megkaphatják az új típusú koronavírus elleni vakcinát.

Egy buszon egyébként tíz ember dolgozik, köztük orvosok, mentőtisztek, szakasszisztensek és adminisztrátorok is. Egy ilyen jármű személyzete egy nap alatt akár 180 embert is képes beoltani, ez a kapacitás pedig a kisebb települések esetén jelentősen fel tudja gyorsítani a koronavírus elleni vakcinázás ütemét.

