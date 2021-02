Fotók: új vakcinák érkeztek a vidéki kórházakba

Megérkezett az első vakcinaszállítmány Kínából - nézze meg fotó-összefoglalónkat!

Mint ismert, szerda estig már 365021 személyt oltottak be a koronavírus ellen Magyarországon, közülük 141023-an már a második oltást is megkapták. Az e heti oltási terv szerint folytatódik a kórházi oltópontokon a regisztrált legidősebbek oltása, amelyhez a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcináját, valamint a Szputnyik V nevű orosz készítményt használják. A német-amerikai oltóanyaggal emellett az egészségügyi dolgozók második körös oltása is zajlik.

Az új típusú koronavírus elleni oltóanyagok érkezési ütemének megfelelően a kórházi oltópontokra is folyamatosan szállítanak újabb adagokat. Ebbe a folyamatba enged bepillantást az alábbi fotó-összefoglaló. Vasvári Tamás, Varga György és Rosta Tibor képeiből válogattunk.

A Pfizer-BioNtech vakcinák újabb szállítmányát készíti elő szállításhoz egy kórházhigiénikus szakember a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A megmaradt oltóanyagok az intézmény ultramélyhűtőjébe kerül. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A veszprémi kórházba az orosz Szputnyik V-ből is érkezett egy nagyobb adag. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Így néz ki az orosz készítmény doboza. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Zala Megyei Szent Rafael Kórházba is érkeztek újabb Pfizer-BioNtech vakcinák. Fotó: MTI/Varga György

Az új szállítményt Batka Gábor, a zalaegerszegi intézmény főgyógyszerésze bontotta ki. Fotó: MTI/Varga György

Így néznek ki a Pfizer-BioNTech oltóanyag-ampullák. Fotó: MTI/Varga György

A főgyógyszerész a kicsomagolás és az ellenőrzés után a hűtőbe teszi a vakcinákat. Fotó: MTI/Varga György

A Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcináját -70 Celsius-fokon kell tárolni. Fotó: MTI/Varga György

A Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórházában Hegyi Tibor vezető főgyógyszerész bontotta ki az új szállítmányt. Fotó: MTI/Rosta Tibor

A Pfizer vakcinák a békéscsabai intézményben is a mélyhűtőbe kerültek. Fotó: MTI/Rosta Tibor

A vakcinázás ütemét továbbra is jelentősen befolyásolja az oltóanyagok érkezése. A COVID-19 elleni védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál.

