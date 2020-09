Fiatal magyarok tüdején mutatják be, mit művel a COVID-19

Egy harmincas éveiben járó, társbetegségekkel nem rendelkező magyar férfi szinte felére "összezsugorodott", gyulladt tüdeje látható azon az első képen, mely egy olyan összeállítás része, amin 3 különböző időpontban készült mellkas-CT felvétel kétféle, 2D-s és 3D-s változatán mutatja be a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika (SemmelweisOKK), milyen állapotban került hozzájuk egy koronavírusos beteg. Az intézet saját Facebook-oldalán indított felvilágosító kampányt, mellyel a koronavírus okozta tüdőgyulladásra és a COVID-19 szövődményeire kívánják felhívni a figyelmet, úgy, hogy ilyen és ehhez hasonló magyar esettanulmányokat osztanak meg, természetesen szakmai magyarázatot fűzve hozzájuk. Hangsúlyozzák, mellkas-CT-t rossz állapotú, COVID-19 gyanús betegeknél végeznek, a betegség kiterjedésének megítélése céljából. "Influenza ritkán okoz súlyos tüdőgyulladást, így mellkas-CT vizsgálat is elvétve történik influenzás betegeknél" - szögezik le.

Azonnal intenzívre került

Az említett 30-as férfi az esetbemutató szerint légszomjjal és erős köhögéssel jelentkezett a Semmelweis sürgősségi osztályán, az első mellkas-CT felvétel pedig rögtön aznap készült. A felvételen súlyos COVID-19tüdőgyulladáslátható. "A 2D CT képeken a sötét tüdőrész mutatja a légtartó területeket, amely a 3D képeken lila részekként ábrázolódik. A világos területek a vírus-tüdőgyulladás által érintett területek láthatók" - olvasható a képekhez fűzött magyarázatban.

A SemmelweisOKK tájékoztatója szerint a férfit gyorsan romló légzési státusza miatt még aznap befektették az intenzív terápiás osztályra és lélegeztetőgépre került. A kezelés során antivirális és szteroid kezelést, valamint rekonvaleszcens plazmát kapott, ami után állapota javult. A rekonvaleszcens plazma nem más, mint az eddig, a COVID-19-ből felgyógyult betegek antitesteket tartalmazó véréből készült szérum, melyet alapos vizsgálatok után, biztonságosan lehet beadni a vírussal még épp küzdő pácienseknek. Az eddigi tapasztalatok szerint a betegek pozitívan reagálnak ezekre a kezelésekre. Az esettanulmányban bemutatott férfi állapota is javulni kezdett a gyógyszerek és a plazmaterápia hatására, a 8. napon készült felvételén már jól látható a tüdő állapotának javulása is, de - mint a SemmelweisOKK munkatársai megjegyezték - továbbra is szükséges volt a gépi lélegeztetése, a 2. felvételpáron nyíllal jelölték is a légcsőben látható tubust. Az utolsó felvételeken ugyan még továbbra sem a gyógyult tüdő látható, ám 13 nap után a 30 év körüli férfinél végre abbahagyhatták a gépi lélegeztetést, és megkezdhették a rehabilitációt és a rendszeres légzéstornát.

Társbetegség nélküli fiatal

A második esettanulmányból egy olyan fiatal, társbetegségekkel nem rendelkező férfi történetét ismerhetjük meg, akit 3 napja tartó magas láza és száraz köhögése miatt utaltak kórházba. CT-vizsgálata enyhe, kétoldali COVID-19 tüdőgyulladásra utalt, melyet a rajta elvégzett PCR-teszt megerősített. A beszámoló szerint annak köszönhetően kerülte el az intenzívet, hogy időben elkezdték gyógyszeres kezelését, de még így is 11 napot töltött kórházban, amit otthoni lábadozás és természetesen 2 hetes kötelező karantén követett. A felvételek közül a bal oldali, hagyományos 2D-s CT-n kis kiterjedésű, úgynevezett tejüveghomály területek láthatóak, míg a jobb oldali 3D-s felvételen ezek "jobban beazonosíthatóak, pamacsos megjelenésű gyulladásos gócokként ábrázolódnak".



Három hétig volt lélegeztetőgépen

A SemmelweisOKK kampányát egy olyan középkorú férfi esettanulmányával kezdte meg néhány hete, akit fokozódó légzési nehezítettség, fulladás miatt vettek fel a kórházba. A beteg romló állapota miatt 3 héten át gépi lélegeztetést kapott az intenzív osztályon, amit több hónapos lábadozás és rehabilitáció követett. Mint írják, a felső CT-képeket a beteg felvételekor készítették, azon koronavírus okozta tüdőgyulladás jelei láthatóak. Megdöbbentő, hogy a második képpáron, ami az intenzív osztályos ápolás 18. napján készült, nemhogy a javulás, de a tüdőgyulladás rosszabbodását figyelhetjük meg.

A tüdő jobb oldali lebenyén szinte alig látni lila részt, pedig az az, ami az egészséges légtartó tüdőterületet mutatná. Mint a posztban kiemelik, "a károsodott, világos területek nem vesznek részt a légcserében". A SemmelweisOKK minden bejegyzésében felhívja a figyelmet a helyes maszkviselés, a távolságtartás és a rendszeres kézmosás fontosságára, mint azokra az alapvető óvintézkedésekre, melyekkel a legtöbbet tehetjük azért, hogy ne kapjuk el, és adott esetben tünetmentesen ne terjesszük a COVID-19 megbetegedést okozó koronavírust.

