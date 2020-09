Koronavírus: fiatalok is belehalhatnak

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, az elmúlt nap során 7 magyar koronavírus-fertőzött halt bele a betegség szövődményeibe. A legutóbbi áldozatok többsége 66 és 81 év közötti, ám egyikük egy 40 éves férfi volt, aki trombózissal és vérmérgezéssel is küzdött.

Továbbra is ritkán, de előfordul, hogy fiatal áldozatot szed a koronavírus-járvány.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Azonban a héten több koronavírusos fiatal is meghalt: elvesztettünk például egy 48 éves férfit, illetve egy 37 éves nőt is. Ezek az esetek figyelmeztetnek tehát arra, hogy a fiatalok esetében is lehet halálos kimenetelű a COVID-19 betegség.

Legyen automatikus a maszk viszelése

Egy hete nagyjából 800 és 1000 között stagnál az új koronavírus-fertőzöttek napi száma - ismertette a tisztifőorvos. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a maszviseléssel jelentősen lassítani lehet afertőzésterjedését. Mint mondta, az elmúlt fél év alatt már a lakosság többségénél automatikussá vált a védőeszköz használata, és ezt a továbbiakban sem szabad elfelejteni. A joszabályban előírt helyeken kívül pedig minden olyan esetben ajánlott a maszk viselése, amikor nem tartható a megfelelő védőtávolság - tette hozzá.

A koronavírussal kapcsolatos tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy szigorú szabályok mellett zajlik majd a ma esti Szuperkupa mérkőzés. Erről Lakatos Tibor, az ügyeleti központ vezetője beszélt, aki egyúttal minden szurkolót arra kért, hogy viseljenek maszkot, valamint tartsák be a védőtávolságot az esemény alatt.

