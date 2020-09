Koronavírus: ennyire hatásos a plazmaterápia

Minden koronavírusos beteg jobban lett, aki eddig plazmát kapott, a javulás ráadásul már másnap jelentkezett - ismertette Lacza Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese. Mint mondta, ha a terápiát időben végezték el, akkor ez elegendő volt ahhoz, hogy a páciensek túléljék a COVID-19-et.

Mi a kezelés lényege?

Ahogy már korábban olvashatták a HáziPatika.com-on, a vérplazma-terápia lényege, hogy a koronavírus-fertőzésből felépült emberek vérében termelődött ellenanyagot használják fel a betegség leküzdésére. Ez egyfajta passzív immunizáció, hiszen nem várnak arra, hogy a beteg szervezete önállóan elkezdjen antitesteket termelni, hanem a már kész ellenanyagokat juttatják be.

Minden koronavírusos beteg jobban lett, aki eddig plazmát kapott.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Lesz-e elég plazma a 2. hullámra?

Milyen maradandó szövődményei lehetnek a koronavírus-fertőzésnek? A válaszért kattintson ide!

Az eddigi tapasztalatok szerint minden ötödik, koronavírusból gyógyult ember szervezete termel elegendő ellenanyagot, így tőlük le lehet venni a vérplazmát - ismertette Lacza Zsombor. Tájékoztatása szerint az ellenanyag néhány hónapon keresztül megtalálható a betegségen átesettek szervezetében, így a várplazmájuk felhasználható a plazmaterápiához.

Kitért arra is, a plazma - fagyasztva - néhány hónapig eltartható készítmény, így az orvosok most még az első hullám idején levett plazmákat használják fel. Ezen a héten azonban már megkezdik az új vérplazmák begyűjtését. Mint mondta, egy betegtől egy és három egység közötti vérplazmát tudnak levenni, és körülbelül ennyi kell a terápiához is, tehát egy donor egy koronavírusos betegen tud segíteni.

Megemlítette azt is, hogy a magyar kutatók jelenleg azon dolgoznak, hogy a vérplazmában található hasznos molekulákból egy koncentrátumot készítsenek, és így gyógyszert állítsanak elő az új típusú koronavírus ellen. Ennek az átfutási ideje azonban 1-3 év.

Liptai Claudia koronavírustesztje is pozitív - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!