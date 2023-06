Ez történik, ha nem lazítasz munka után

Egy friss kutatás szerint azok, akik munka után eleget pihennek, másnap sokkal produktívabban dolgoznak – írta meg a Healthline. 887 napon át tartott a kutatás, 124 alkalmazott részvételével, akik naplót vezettek a mindennapjaikról. Saját bevallásuk szerint a munkájuk közepesen terhelte meg őket, de relatíve magas szintűnek nevezték a feladataik összetettségét, valamint nagy önállóságot és csapatmunkát vártak tőlük.

Azt is elmondták, hogy csak kis mértékben éreztek krónikus kimerültséget, de jónak tartották a teljesítményüket. A naplókban be kellett számolniuk arról is, hogy milyen a kedvük, hogyan aludtak, mivel eresztették ki a gőzt, és hogy mi történt a munkahelyükön. A kutatók elsősorban arra voltak ki kíváncsiak, hogy a munka utáni kikapcsolódás mennyire hat ki a másnapi teljesítményre.

Nem ajánlott a szabadidőnkben is a munkával foglalkoznunk. Fotó: Getty Images.

Ezért fontos pszichológiailag is leválni a munkáról

Az eredmények alapján az emberek olyan tevékenységekkel szeretnek a leginkább feltöltődni, amelyekkel lelkileg el tudnak távolodni a munkájuktól, ki tudják pihenni magukat, vagy más képességeiket fejleszthetik. Azt is értékelik, hogy irányíthatják a szabadidejüket.

Az adatok azt mutatták, hogy a pszichológiai leválás közvetetten összefügg a másnapi éberséggel, nyugalommal és jókedvvel. A munkától való elszakadás jobb alvásminőséggel jár, a jobb alvásminőség pedig jobb hangulattal” – közölte dr. Adam Gonzalez klinikai pszichológus.

Nem éri meg a céges levelezést nézegetni

A munkától való leszakadást az is segítheti, ha ritkábban vagy egyáltalán nem is nézzük meg a céges levelezésünket. Helyette olyan dolgokkal érdemes foglalkoznunk, amelyek szórakozást jelentenek, de másokkal is megéri minőségi időt tölteni. Továbbá az olyan tevékenységek is jót tesznek, amelyek nagyobb koncentrációt igényelnek (például egy könyv olvasása vagy egy film nézése).

„Érdemes beépíteni a mindennapokba relaxációs gyakorlatokat, például 3-5, vagy 15-20 perces meditációkat, különösen elalvás előtt” – javasolja Gonzalez. Azonban akkor sincs minden veszve, ha nem sikerül eléggé kikapcsolódnunk.

„Ezeket a relaxációs technikákat a munkaidő alatt is elvégezhetjük, például ha félreállunk pár pillanatra mély levegőt venni, nyújtózkodni, vagy mindfulness gyakorlatokat végezni” – tanácsolja Gonzalez. Az is sokat segíthet, ha pár perces szüneteket tartunk, hogy a kollégákkal beszélgessünk.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!