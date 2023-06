A szokásos like, azaz testszik jel helyett másfajta reakciógombokat teszteltek egy kutatás során a közösségi média felületeken - írja az IFLScience.

"Az elmúlt években a hamis hírek, azaz a fake news terjedése robbanásszerű volt. Ez egyrészt még nagyobb politikai megosztottsághoz vezetett, és nagyban befolyásolja, hogy az emberek miket gondolnak a vakcinákról, a klímaváltozásról vagy a másság elfogadásáról. Próbálnak ez ellen harcolni, például meg lehet jelölni az álinformációt tartalmazó posztokat, de ezeknek kevés hatásuk van" - írja a tanulmány szerzője, Tali Sharot professzor.

Csapatával korábban már megállapították, hogy az emberek hajlamosabbak elhinni és megosztani azokat az információkat, amik már többször szembejöttek velük. Az ismétlés miatt ugyanis hitelesnek hiszik.

Rengeteg álhír terjed a közösségi médiában. Fotó: Getty Images

A kísérlethez szimuláltak egy közösségi média platformot, ami a többihez hasonlóan alkalmas volt cikkeket megosztani és like-olni. A megosztható tartalmaknak viszont csak a fele volt hiteles. Egyes felhasználók felületén viszont a like és dislike gombok helyett megbízható és nem megbízható gombok voltak.

Az eredmények azt mutatták, hogy az ösztönző szerkezet jól működött, mivel az emberek nagyobb mértékben támaszkodtak a megbízható és nem megbízható gombokra, mint a szokásos like és dislike gombokra. A megbízhatóságot és a hitelességet is egy vonzó cselekedetté tették ugyanis.

Számítógépes analízissel azt is megállapították, hogy ezekkel a gombokkal a felhasználók jobban meggondolták, hogy mit osztanak meg. Az is kiderült, hogy az újfajta platformot használók tudása is pontosabb lett.

"Az olyan gombok, amelyek az információk igazságtartalmát hivatottak alátámasztani, könnyen beépíthetők a már meglévő közösségi média felületekre. Az eredményeink alapján így az álhírek terjedését is vissza lehetne fogni úgy, hogy közben a felhasználói aktivitás sem csökken" - írja Laura Globig, a tanulmány vezető szerzője.

