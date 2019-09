Elkaphatjuk itthon a maláriát?

A nyugat-nílusilázbetegszáma tavaly erősen megugrott, idén azonban újra visszaesett, és a malária terjedésére sincs sok esély Magyarországon - mondta el az InfoRádiónak Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ epidemiológusa. A szakember kifejtette, hogy ugyan a nyugat-nílusi lázat Magyarországon is el lehet kapni, de a malária, a chikungunya- és a dengue-láz az országon belül nem terjed.

A malária terjedésére sincs sok esély Magyarországon. Fotó: iStock

Az Infostart azt írja, hogy a nyugat-nílusi láz esetében tavaly jelentősen megugrott az esetszám, idén nyáron azonban kevesebb megbetegedést jelentettek. Molnár szerint ez részben annak is köszönhető, hogy a média felhívta a figyelmet a betegségre, az orvosok is gondoltak rá, és küldtek diagnosztikus mintát a Nemzeti Népegészségügyi Központ víruslaboratóriumába, illetve az is valószínű, hogy a tavalyi tavasz és nyár kedvezett a szúnyogok szaporodásának.

Bár a maláriát terjeszteni képes szúnyogok itthon is megtalálhatók, de a Magyarországon diagnosztizált betegek mégis külföldön fertőződtek meg. "Hiába vannak itthon az Anopheles-féle szúnyogok, ha nincsen olyan fertőzőképes ember, akiből a maláriát, a plazmaódiumot fel tudnák venni. 1998 és 2018 között az évi esetszám 4 és 21 között változott" - tette hozzá Molnár Zsuzsanna.