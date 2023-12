Életveszélyes lehet a télikabát az autóban

Ha vastag téli kabátban vezetünk autót, súlyos sérüléseket kockáztatunk egy balesetben, de akár egy nagyobb fékezésnél is - hívja fel a figyelmet a Német Autóklub közleménye alapján a Pénzcentrum. Emellett a vastag ruházat a mozgást is korlátozza, így a manőverezést is megnehezíti, ezért mindenképpen javasolt levetkőzni az autóban.

Egy ütközési teszt bizonyítja, hogy fennáll az életveszély, különösen a gyerekülésbe vastag, téli ruhában bekötött gyermekek esetében. A német kutatók hétköznapi közlekedési szituációt próbáltak szimulálni, amelyben egy vastag téli ruhát viselő, felnőtt és gyermek méretű próbabábú volt bekötve az ülésbe, illetve egy gyerekülésbe. A kocsit ezután 16 km/h sebességgel állították meg – a városi forgalomban történő, hátulról érkező ütközéshez hasonlóan.

Veszélyes lehet a télikabát viselése a kocsiban. Fotó: Getty Images

Mivel a kipárnázott téli tuházat miatt a biztonsági öv nem feszül megfelelőképpen, így amikor megfeszül, hatalmas ütést mért a testre. A teszten a keresztirányú heveder mind a felnőtt, mind a gyermek gyomrába mélyen belevágott, ami súlyos sérüléseket okozhat a lágy szövetekben - például a belekben vagy a májban, lépben, és akár belső vérzés is kialakulhat. Vészfékezéskor pedig még ennél is súlyosabb sérülést szenvedhetnek el a résztvevők.

A német kutatók szerint mindenképpen érdemes levenni a kabátot vezetés közben, vagy legalább kicpzárazni, hogy az öv nagy része közvetlenül a testünkkel találkozzon. Ha pedig a gyerek fázik a gyerekülésben, akkor inkább az öv felett takarjuk be egy pokróccal, takaróval.