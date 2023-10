Egyedül élsz? Így kerülheted el a depressziót

Ha valaki egyedül él, és gyakran érzi magát szomorúnak vagy magányosnak emiatt, annak érdemes minél előbb változtatnia az életmódján, nehogy kialakuljon a depresszió. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki egyedül lakik, előbb-utóbb klinikai depresszióval fog küzdeni: nagyobb eséllyel fordul elő azoknál, akik nem saját akaratukból választották ezt az életmódot, hanem például válás vagy egy szerettük halála miatt kényszerültek bele.

Hétköznapi fogalomként a depresszió rossz hangulatot, lehangoltságot jelent. A depressziós szindróma, depressziós tünetegyüttes azt jelenti, hogy a betegségként értelmezett depresszió tünetei jelen vannak, de szűkebb, diagnosztikus értelemben nincs szó major depresszióról. Depressziós szindróma előállhat például gyász vagy egyéb veszteség miatt, a tünetek ilyenkor is megegyeznek a depresszióéval. A harmadik jelentés a major depresszió, amely már önálló mentális zavar, és emlegetik unipoláris depresszióként is. Diagnózisa akkor állítható fel, ha a rá jellemző, diagnosztikus rendszerekben felsorolt tünetek közül legalább öt azonosítható. Számít az is, hogy a zavar milyen tartós: a tüneteknek legalább két hétig fenn kell állniuk.

Az EveryDayHealth segítségével most olyan tippeket mutatunk be, amelyekkel elűzhetők ezek a rossz érzések.

Kérjünk segítséget

Bár az egyedülléttel járó depressziós tünetek akár maguktól is eltűnhetnek, nem szabad félvállról venni őket. Egy szakember segíthet megérteni az érzéseinket, és megküzdési stratégiákat is javasolhat, például terápiát, esetleg antidepresszánsokat, ha szükséges.

Töltsünk időt a szeretteinkkel

Amikor csak tudunk, szánjunk minőségi időt a barátainkra és a családtagjainkra, hogy ápoljuk a kapcsolatainkat. Emberi kapcsolatainkat a közös tevékenységek erősítik, ezért kezdünk el szorosabban kötődni a kollégáinkhoz például. A munkahelyen rendszeresen látjuk őket, és előbb-utóbb megosztjuk egymással az érdeklődési köreinket és a hobbijainkat is.

Nem jó ötlet az ágyban is a telefont nézegetni. Fotó: Getty Images

Menjünk ki a szabadba

Fontos az is, hogy rendszeresen kimenjünk a szabadba, főleg akkor, ha otthonról dolgozunk. Egy 2021-es tanulmány szerint a gyakori és minőségi társas interakciók védelmet nyújtanak a depressziós hangulattal és a magányossággal szemben.

Ezzel együtt nem mindenki tudja bármikor elhagyni az otthonát, például mert mozgáskorlátozott, idős vagy valamilyen betegsége van. Egy 2019-es kutatás szerint a videós online beszélgetések Zoomon, Skype-on, illetve egyéb alkalmazáson keresztül szintén csökkenthetik a depresszió kialakulásának kockázatát az idősek körében.

Új hobbik, új barátok

Egy új hobbi révén lehetőségünk van új emberekkel megismerkedni. Például ha szeretünk a szabadban mozogni, akkor beléphetünk egy csoportba vagy klubba, ahol közösen járnak az emberek futni, biciklizni, táncolni stb.

Az önkénteskedés is kiváló lehetőség erre. Legyen szó akár közösségi programok szervezéséről, állatmenhely támogatásáról, azzal új készségeket szerzünk, új emberekkel találkozunk. Egy kutatás szerint a depresszió kockázatát is csökkentik az ilyen tevékenységek a 65 év felettiek körében.

Öngondoskodás

Az öngondoskodás révén a testi és a lelki egészségünkhöz is hozzájárulunk.