Egy 7 éves mentette meg a családját karácsonykor

Hétfő éjszaka egy 7 éves kislány csengetett be a szegedi Szamos utca egyik panelházának lakásában. A gyermek arra ébredt, hogy a lakást folytó szag és füst árasztotta el, majd miután az édeanyját nem tudta felébreszteni, a szomszédoktól kért segítséget - írja az RTL Híradó.

A beszámoló szerint a sütőben maradt edényben felforrósodott az olaj és hatalmas füst lepte el a lakást, majd a tűzhely ki is gyulladt. A nagyobbik kislány ébredt fel a szagra éjjel egy óra körül, majd megpróbálta felébreszteni az édesanyját, aki azonban nem tért magához. Átszaladt ezért, hogy a szomszédoktól kérjen segítséget. A szomszéd egy vizes törülközőt tekert az arca elé, úgy ment be a lakásba. Kinyitotta az ablakokat és próbálta felrázni az ájult anyát, ami neki sem sikerült, a kisebbik lányt azonban ki tudta menekíteni a lakásból.

Mire a tűzoltók is megérkeztek, az őket megelőző rendőrök az anyát is kimenekítették a lakásból. A mentés közben a két rendőrnő is füstmérgezést kapott, a mentőszolgálat őket is ellátta.