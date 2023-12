Íme Dani, akit a saját nagymamája szült meg

A most 2 és fél hónapos Dani érkezésére szülei több mint 6 évig vártak. Édesanyja, Bernadett természetes úton szeretett volna teherbe esni, később pedig többször is mesterséges megtermékenyítéssel próbálkoztak párjával, de sajnos sikertelenül. Ekkor egy orvos ötlete alapján felmerült, hogy akár a nagymama is kihordhatná unokáját. „Lehet, hogy öreg vagyok, de próbáljuk meg” – idézte fel akkori gondolatait a 60 éves Ilona az RTL vele készített interjújában.

A megtermékenyített petesejt beültetését azonban Magyarországon nem vállalták, itt ez korhatárhoz kötött. Angliában azonban nincs ilyen feltétel, így nyitva állt a lehetőség, hogy az asszony 59 évesen ismét terhes legyen. A kis Dani végül szeptember 30-án látta meg a napvilágot. Bernadett végig ott volt édesanyjával a szülésnél, ő vágta el a köldökzsinórt és ő foghatta először kézbe Danit. Ilona pár hétig szoptatta a kisfiút, de aztán el kellett válnia tőle. Ezt azonban – mint mondja – könnyedén meg tudta tenni, mert boldoggá tette őt, hogy sikerült felhőtlen örömöt hoznia lánya és veje életébe.